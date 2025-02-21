2 обтяжки из высококачественного микроволокна для ручной насадки, обеспечивающие улучшенные отделение и поглощение жировых и прочих загрязнений. Прекрасно подходят для удаления стойких загрязнений в ванной и на кухне (например, для очистки кухонной плиты).