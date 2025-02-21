Комплект микроволоконных обтяжек для ручной насадки

2 обтяжки из высококачественного микроволокна для ручной насадки, обеспечивающие улучшенные отделение и поглощение жировых и прочих загрязнений.

2 обтяжки из высококачественного микроволокна для ручной насадки, обеспечивающие улучшенные отделение и поглощение жировых и прочих загрязнений. Прекрасно подходят для удаления стойких загрязнений в ванной и на кухне (например, для очистки кухонной плиты).

Особенности и преимущества
Высококачественная микрофибра
  • Высокий уровень удаления и сбора грязи для наилучших результатов очистки всех типов твердых полов
  • Возможность машинной стирки при температуре до 60 °C. Не использовать кондиционер для белья.
Обтяжка с эластичным шнуром
  • Просто прикрепить и снять обтяжку
  • При чистке пола ткань не проскальзывает
Спецификации

Технические характеристики

Цвет белый
Масса (кг) 0,04
Масса (с упаковкой) (кг) 0,076
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 195 x 95 x 30

Видео

Области применения
  • Раковины
  • Душевая кабина/ванна
  • Рабочие поверхности на кухне
  • Варочные панели
  • Кухонные вытяжки
  • Холодильник (внутри/снаружи)
  • Внутри кухонных шкафов, ящиков
  • из нержавеющей стали
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