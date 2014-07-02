Комплект насадок: щелевая насадка, насадка для мягкой мебели, щеточная насадка, DN 35

Комплект насадок, состоящий из щелевой насадки, насадки для мягкой мебели и щеточной насадки. Подходит ко всем пылесосам Kärcher для сухой или влажной и сухой уборки с номинальным диаметром принадлежностей DN 35.

Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 1
Номин. диаметр принадлежностей ( ) DN 35
Цвет черный
Масса (кг) 0,12
Масса (с упаковкой) (кг) 0,126
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 210 x 120 x 40

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