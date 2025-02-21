Комплект щеток для очистки швов

Для легкого и эффективного удаления загрязнений из швов и стыков без применения чистящих средств: практичный комплект из 4 щеток с щетиной черного цвета прекрасно подходит для очистки швов между керамическими плитками.

Комплект щеток для очистки швов значительно облегчает уборку в ванной или на кухне. Специальная форма щетины обеспечивает быстрое и тщательное удаление загрязнений из швов между керамическими плитками – только за счет механического воздействия и обработки паром, без применения каких-либо химических средств.

Особенности и преимущества
Высокое качество щетины
  • Легкое удаление стойких загрязнений.
  • Долгий срок службы благодаря износостойкой щетине.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет черный
Масса (кг) 0,043
Масса (с упаковкой) (кг) 0,067
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 46 x 8 x 58
Области применения
  • Труднодоступные места (углы, швы, щели и т. п.)
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Представительство Керхер в Азербайджане.

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