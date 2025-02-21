Круглая щетка большая

Большая круглая щетка для уборки большей площади за меньшее время

Щетка подходит для очистки больших площадей на кухне и в ванной комнате. Подходит для пароочистителей.

Особенности и преимущества
Большие поверхности для очистки
  • Быстрая очистка большой площади
Высокое качество щетины
  • С большой, долговечной и надежной щеткой даже стойкая грязь будет удалена без усилий
Легкое очищение круглых поверхностей благодаря специальной форме щетки
Спецификации

Технические характеристики

Цвет черный
Масса (кг) 0,042
Масса (с упаковкой) (кг) 0,075
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 49,7 x 49,7 x 47,5
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Представительство Керхер в Азербайджане.

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