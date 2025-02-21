Насадка для мойки окон Comfort

С помощью насадки для мойки окон Comfort с длинной и гибкой рабочей кромкой можно легко и качественно удалять загрязнения с окон даже в труднодоступных местах. Для получения блестящих результатов.

Удобное решение для очистки стеклянных поверхностей с помощью пароочистителя. Насадка для мойки окон Comfort позволяет легко и без разводов очищать окна, зеркала и другие стеклянные поверхности. Длинная рабочая кромка позволяет быстро и без лишних усилий избавиться от разводов и следов даже в сложных для уборки местах. Для эффективной мойки окон совсем без химикатов.

Особенности и преимущества
Насадка для мойки окон Comfort: Пар выходит из сопел насадки
Пар выходит из сопел насадки
Равномерная обработка стекла паром способствует оптимальному удалению загрязнений.
Насадка для мойки окон Comfort: Высококачественная стяжка
Высококачественная стяжка
Очистка окон и зеркал, а также многих других стеклянных поверхностей без разводов. Оптимальное удаление влаги и отслоившейся грязи.
Насадка для мойки окон Comfort: Длинная, гибкая рабочая кромка
Длинная, гибкая рабочая кромка
Очень длинная рабочая кромка насадки для мойки окон обеспечивает превосходное качество очистки, даже в труднодоступных углах.
Очистка без химикатов
  • Под действием горячего водяного пара грязь хорошо отслаивается. В то же время метод экологически безопасен, так как позволяет отказаться от использования дополнительных чистящих средств.
Спецификации

Технические характеристики

Масса (кг) 0,093
Масса (с упаковкой) (кг) 0,228
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 140 x 225 x 43

Видео

Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Окна и стеклянные поверхности
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