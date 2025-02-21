Насадка для мойки окон Comfort
С помощью насадки для мойки окон Comfort с длинной и гибкой рабочей кромкой можно легко и качественно удалять загрязнения с окон даже в труднодоступных местах. Для получения блестящих результатов.
Удобное решение для очистки стеклянных поверхностей с помощью пароочистителя. Насадка для мойки окон Comfort позволяет легко и без разводов очищать окна, зеркала и другие стеклянные поверхности. Длинная рабочая кромка позволяет быстро и без лишних усилий избавиться от разводов и следов даже в сложных для уборки местах. Для эффективной мойки окон совсем без химикатов.
Особенности и преимущества
Пар выходит из сопел насадкиРавномерная обработка стекла паром способствует оптимальному удалению загрязнений.
Высококачественная стяжкаОчистка окон и зеркал, а также многих других стеклянных поверхностей без разводов. Оптимальное удаление влаги и отслоившейся грязи.
Длинная, гибкая рабочая кромкаОчень длинная рабочая кромка насадки для мойки окон обеспечивает превосходное качество очистки, даже в труднодоступных углах.
Очистка без химикатов
- Под действием горячего водяного пара грязь хорошо отслаивается. В то же время метод экологически безопасен, так как позволяет отказаться от использования дополнительных чистящих средств.
Спецификации
Технические характеристики
|Масса (кг)
|0,093
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,228
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|140 x 225 x 43
Видео
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
- Окна и стеклянные поверхности