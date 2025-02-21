Насадка для мытья окон

Специальный аксессуар для мойки окон, стекол или зеркал с использованием пароочистителя

Бережная но тщательная уборка ровных стеклянных поверхностей с использованием пароочистителей. Теперь помыть зеркало или окно можно с помощью пароочистителя и этого аксессуара.

Особенности и преимущества
Высококачественная стяжка
  • Тщательное удаление со стекол или зеркал влаги и отделенной грязи без образования полос и разводов.
Пар выходит из сопел насадки
  • Равномерная обработка стекла паром способствует оптимальному удалению загрязнений.
Компактная и легкая конструкция
  • Исключительная простота в обращении для легкой и тщательной уборки.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет черный
Масса (кг) 0,084
Масса (с упаковкой) (кг) 0,164
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 255 x 43 x 130
Области применения
  • Окна и стеклянные поверхности
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.

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