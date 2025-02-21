Шланг высокого давления, 20 м, DN 8, 315 бар, 2 x EASY!Lock
20-метровый шланг высокого давления (НД 8) с системой ANTI!Twist и надежными быстродействующими разъемами EASY!Lock с обеих сторон. Рассчитан на давление до 315 бар.
Шланг высокого давления TR - с разъемами EASY!Lock (система быстрого соединения EASY!Lock) с обеих сторон, с вращающейся муфтой ANTI!Twist, с защитой от перегиба, DN 8/155°C/315 бар, 20 метров. Данная модель может быть использована в качестве удлинительного шланга, расширяющего радиус действия аппарата, тем самым обеспечивая дополнительный комфорт и мобильность для оператора, т.к. отпадает необходимость в транспортировке аппарата к месту мойки. Шланг предназначен для моделей аппаратов c системой быстрого соединения EasyLock (начиная с 2015 модельного года). Для соединения двух шлангов Easy Lock используется муфта.
Спецификации
Технические характеристики
|Номин. диаметр ( )
|DN 8
|Температура (°C)
|макс. 155
|Макс. давление (бар)
|315
|Длина (м)
|20
|Соединительная резьба
|2 x EASY!Lock
|Масса (с упаковкой) (кг)
|5,12
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Оригинальные запасные части
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