Шланг высокого давления TR - с разъемами EASY!Lock (система быстрого соединения EASY!Lock) с обеих сторон, с вращающейся муфтой ANTI!Twist, с защитой от перегиба, DN 8/155°C/315 бар, 20 метров. Данная модель может быть использована в качестве удлинительного шланга, расширяющего радиус действия аппарата, тем самым обеспечивая дополнительный комфорт и мобильность для оператора, т.к. отпадает необходимость в транспортировке аппарата к месту мойки. Шланг предназначен для моделей аппаратов c системой быстрого соединения EasyLock (начиная с 2015 модельного года). Для соединения двух шлангов Easy Lock используется муфта.