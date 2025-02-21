Шланг высокого давления, 30 м, DN 8, 315 бар, 2 x EASY!Lock
Удобная длина (30 м) и инновационный разъем EASY!Lock: шланг высокого давления (DN 8) с ANTI!Twist для давления до 315 бар.
Спецификации
Технические характеристики
|Номин. диаметр ( )
|DN 8
|Температура (°C)
|макс. 155
|Макс. давление (бар)
|315
|Длина (м)
|30
|Соединительная резьба
|2 x EASY!Lock
|Масса (с упаковкой) (кг)
|6,3
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Оригинальные запасные части
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