Universal floor cloth set EasyFix
Универсальные салфетки для пола, изготовленные из высококачественного тончайшего волокна, прекрасно подходят для удаления стойких загрязнений при помощи пароочистителя. Благодаря креплению липучкой салфетки заменяются без контакта с грязью.
Комплект салфеток для пола EasyFix включает 2 износостойкие и хорошо впитывающие влагу салфетки из высококачественного тончайшего волокна, устанавливаемые на насадку для пола EasyFix. Текстильный материал со специальной петельчатой структурой прекрасно поглощает загрязнения. Его высокая паропроницаемость гарантирует превосходные результаты уборки, в т. ч. быструю и тщательную очистку участков пола в углах и около стен. Салфетки легко и быстро прикрепляются к насадке пароочистителя липучкой: достаточно просто прижать насадку для пола EasyFix к салфетке. Во время работы салфетка надежно удерживается на насадке, а после уборки легко снимается без контакта с грязью: надо лишь наступить на ее язычок и приподнять насадку.
Особенности и преимущества
Высококачественное микроволокноСпециальная петельчатая структура салфетки обеспечивает хорошее поглощение загрязнений и тщательную очистку любых влагостойких твердых поверхностей. Возможность машинной стирки при температуре до 60 °C. Не использовать кондиционер для белья.
Удобная система застежки-липучкиСалфетка для чистки пола легко прикрепляется к насадке с помощью нажатия на нее При чистке пола ткань не проскальзывает
Лента на салфетке для чистки полаПри замене салфетки отсутствует контакт с грязью: просто надавить на специальный язычок на салфетке и потянуть за рукоятку Место применения (например, кухня или ванная) можно отметить на язычке салфетки.
Салфетка для чистки пола покрывает все стороны насадки для пола
- Очистка углов, кромок и других труднодоступных мест.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|белый
|Масса (кг)
|0,075
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,114
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|345 x 115 x 10
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
- Защищенные твердые напольные покрытия
- Твердые напольные покрытия
- Кафель