Системное средство защиты Advance 1 RM 110, 1л
Средство для защиты аппаратов высокого давления с подогревом воды от обызвествления и коррозии, предназначенное специально для аппаратов HDS с интегрированной системой защиты. Новая формула обеспечивает не только улучшенную защиту нагревательных змеевиков от образования известковых отложений (при температурах до 150 °C), но и защиту всех водопроводящих элементов аппарата от коррозии.
Оптимальное решение при использовании воды средней и высокой жесткости: системное средство защиты PressurePro Advance 1 RM 110 надежно оберегает аппараты высокого давления с подогревом воды, оснащенные интегрированной системой защиты, от образования известковых отложений внутри нагревательного змеевика при температурах воды до 150 °C. Тем самым обеспечиваются постоянный поток воды через змеевик, сохранение высокой производительности аппарата, значительное продление срока его службы и экономия энергии. Не требуется также принимать меры по периодическому удалению известкового налета, что снижает затраты на техническое обслуживание. Средство соответствует стандартам HACCP, благодаря чему оно пригодно для применения на предприятиях пищевой промышленности, и очень удобно в применении – практичная емкость с ним легко присоединяется непосредственно к аппарату.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (л)
|1
|Упаковочная единица (шт.)
|6
|Значение pH
|9
|Масса (кг)
|0,017
|Масса (с упаковкой) (кг)
|1,18
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|242 x 233 x 208
Области применения
- Чистка транспортных средств и оборудования
- Мойка автомобилей / двигателей
- Обезжиривание, фосфатирование
- Обезжиривание поверхностей
- Уход за уборочной техникой, защита от обызвествления