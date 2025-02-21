Горячий воск RM 820, 200л

Жидкий восковой термоконсервант, формирующий устойчивый к атмосферным воздействиям слой, защищающий автомобиль от коррозии. Содержит натуральный воск карнаубы. Соответствует требованиям VDA.

Эффективно защищает автомобиль от коррозии и придает поверхностям зеркальный блеск: предлагаемый Kärcher горячий воск VehiclePro RM 820 Classic, предназначенный для использования в аппаратах высокого давления на моечных площадках самообслуживания, а также в автомобильных моечных установках. Добавляемый в воду любой жесткости, этот продукт образует на поверхностях легковых или грузовых автомобилей, а также и двухколесных транспортных средств устойчивый к атмосферным воздействиям консервирующий слой, защищающий лакокрасочное покрытие на срок до одного месяца. Продукт отличается высокой экологичностью: он соответствует стандартам VDA, содержит биоразлагаемые поверхностно-активные вещества (согласно регламенту ЕС 648/2004) и экономичен в применении (одного литра достаточно для обработки до 120 легковых автомобилей).

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 200
Упаковочная единица (шт.) 1
Значение pH 4
Масса (с упаковкой) (кг) 216
Горячий воск RM 820, 200л
Горячий воск RM 820, 200л
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Мойка легковых автомобилей
  • Мойка грузовых автомобилей
  • Мойка легковых, грузовых автомобилей и мотоциклов
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