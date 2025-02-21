Горячий воск RM 820, 200л
Жидкий восковой термоконсервант, формирующий устойчивый к атмосферным воздействиям слой, защищающий автомобиль от коррозии. Содержит натуральный воск карнаубы. Соответствует требованиям VDA.
Эффективно защищает автомобиль от коррозии и придает поверхностям зеркальный блеск: предлагаемый Kärcher горячий воск VehiclePro RM 820 Classic, предназначенный для использования в аппаратах высокого давления на моечных площадках самообслуживания, а также в автомобильных моечных установках. Добавляемый в воду любой жесткости, этот продукт образует на поверхностях легковых или грузовых автомобилей, а также и двухколесных транспортных средств устойчивый к атмосферным воздействиям консервирующий слой, защищающий лакокрасочное покрытие на срок до одного месяца. Продукт отличается высокой экологичностью: он соответствует стандартам VDA, содержит биоразлагаемые поверхностно-активные вещества (согласно регламенту ЕС 648/2004) и экономичен в применении (одного литра достаточно для обработки до 120 легковых автомобилей).
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (л)
|200
|Упаковочная единица (шт.)
|1
|Значение pH
|4
|Масса (с упаковкой) (кг)
|216
Области применения
- Мойка легковых автомобилей
- Мойка грузовых автомобилей
- Мойка легковых, грузовых автомобилей и мотоциклов