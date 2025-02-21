Эффективно защищает автомобиль от коррозии и придает поверхностям зеркальный блеск: предлагаемый Kärcher горячий воск VehiclePro RM 820 Classic, предназначенный для использования в аппаратах высокого давления на моечных площадках самообслуживания, а также в автомобильных моечных установках. Добавляемый в воду любой жесткости, этот продукт образует на поверхностях легковых или грузовых автомобилей, а также и двухколесных транспортных средств устойчивый к атмосферным воздействиям консервирующий слой, защищающий лакокрасочное покрытие на срок до одного месяца. Продукт отличается высокой экологичностью: он соответствует стандартам VDA, содержит биоразлагаемые поверхностно-активные вещества (согласно регламенту ЕС 648/2004) и экономичен в применении (одного литра достаточно для обработки до 120 легковых автомобилей).