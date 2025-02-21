Воск с интенсивным водоотталкивающим эффектом RM 824, 20л

Продукт «3 в 1»: сушка, защита и уход. Жидкий водоотталкивающий воск гарантирует быстрый разрыв водяной пленки и превосходные результаты сушки (в т. ч. при использовании жесткой воды). Соответствует требованиям VDA.

Наш жидкий воск с интенсивным водоотталкивающим эффектом VehiclePro RM 824 Classic представляет собой эффективный стимулятор сушки, прекрасно подходящий для применения в автомобильных моечных установках, а также и в аппаратах высокого давления. Это средство для ухода особенно эффективно при использовании с водой средней или высокой жесткости. Оно быстро разрывает водяной слой и обеспечивает тем самым отличный результат сушки. Восковой продукт, повышающий степень блеска лакокрасочного покрытия, соответствует стандартам VDA и не содержит минеральных масел и органических минералов, а входящие в его состав поверхностно-активные вещества разлагаются биологическим путем в соответствии с регламентом ЕС 648/2004. Низкий удельный расход (одного литра достаточно для обработки до 83 легковых автомобилей) гарантирует экономичное применение продукта.

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 20
Упаковочная единица (шт.) 1
Значение pH 4
Масса (кг) 19,84
Масса (с упаковкой) (кг) 21,585
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 260 x 240 x 440
Воск с интенсивным водоотталкивающим эффектом RM 824, 20л
Воск с интенсивным водоотталкивающим эффектом RM 824, 20л
Воск с интенсивным водоотталкивающим эффектом RM 824, 20л
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Мойка легковых автомобилей
  • Мойка грузовых автомобилей
Принадлежности
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