Воск с интенсивным водоотталкивающим эффектом RM 824, 20л
Продукт «3 в 1»: сушка, защита и уход. Жидкий водоотталкивающий воск гарантирует быстрый разрыв водяной пленки и превосходные результаты сушки (в т. ч. при использовании жесткой воды). Соответствует требованиям VDA.
Наш жидкий воск с интенсивным водоотталкивающим эффектом VehiclePro RM 824 Classic представляет собой эффективный стимулятор сушки, прекрасно подходящий для применения в автомобильных моечных установках, а также и в аппаратах высокого давления. Это средство для ухода особенно эффективно при использовании с водой средней или высокой жесткости. Оно быстро разрывает водяной слой и обеспечивает тем самым отличный результат сушки. Восковой продукт, повышающий степень блеска лакокрасочного покрытия, соответствует стандартам VDA и не содержит минеральных масел и органических минералов, а входящие в его состав поверхностно-активные вещества разлагаются биологическим путем в соответствии с регламентом ЕС 648/2004. Низкий удельный расход (одного литра достаточно для обработки до 83 легковых автомобилей) гарантирует экономичное применение продукта.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (л)
|20
|Упаковочная единица (шт.)
|1
|Значение pH
|4
|Масса (кг)
|19,84
|Масса (с упаковкой) (кг)
|21,585
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|260 x 240 x 440
Области применения
- Мойка легковых автомобилей
- Мойка грузовых автомобилей