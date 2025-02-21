Наш жидкий воск с интенсивным водоотталкивающим эффектом VehiclePro RM 824 Classic представляет собой эффективный стимулятор сушки, прекрасно подходящий для применения в автомобильных моечных установках, а также и в аппаратах высокого давления. Это средство для ухода особенно эффективно при использовании с водой средней или высокой жесткости. Оно быстро разрывает водяной слой и обеспечивает тем самым отличный результат сушки. Восковой продукт, повышающий степень блеска лакокрасочного покрытия, соответствует стандартам VDA и не содержит минеральных масел и органических минералов, а входящие в его состав поверхностно-активные вещества разлагаются биологическим путем в соответствии с регламентом ЕС 648/2004. Низкий удельный расход (одного литра достаточно для обработки до 83 легковых автомобилей) гарантирует экономичное применение продукта.