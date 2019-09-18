Целевые группы и возможные применения сверхвысокого давления

Постановка задачи:

Необходимо было произвести деликатную (без пыли, аэрозоли или газов) очистку бетонных (пористобетонных) и гипсовых поверхностей от покрытия, зараженного ПХД. Покрытие состояло из масляной краски с добавлением волокнистого материала и слоя краски. Решение:

Использовался гидроструйный агрегат высокого давления «EcoCold Twin Jet 1000» и специальный инструмент в комбинации с системами сбора и водоподготовки.

Постановка задачи:

Необходимо было произвести деликатную (без пыли, аэрозоли или газов) очистку бетонных (пористобетонных) и гипсовых поверхностей от покрытия, зараженного ПХД. Покрытие состояло из масляной краски с добавлением волокнистого материала и слоя краски. Решение:

Использовался гидроструйный агрегат высокого давления «EcoCold Twin Jet 1000» и специальный инструмент в комбинации с системами сбора и водоподготовки.

Гидроструйный аппарат высокого давления:

- Насос высокого давления: 2 x Тип 70 Y

- Рабочее давление: p=1000 бар

- Производительность: Q=15-30 л/мин

- Привод: дизельный двигатель Гидроинструмент высокого давления:

- Манипулятор с автоматическим управлением

- Угловой инструмент (для наружной и внутренней кромки)

- Оснастка «Vacu-Jet» для горизонтальных поверхностей

- Устройство для сбора суспензии из воды и твердых частиц и модульная система водоподготовки Эффективность:

Удаление покрытия с бетонных поверхностей производилось равномерно. Глубину съема покрытия можно установить таким образом, чтобы сохранить изначальную структуру опалубки – последующая отделка поверхности (штукатурка) не требовалась.