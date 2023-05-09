PressurePro agente básico de limpieza intensiva RM 750, 10l

Potente detergente básico que elimina la suciedad incrustada de grasa, aceite, hollín, sangre y albúmina. Poco espumoso, por lo que también es adecuado para la limpieza de suelos a máquina.

El agente intensivo básico de limpieza PressurePro RM 750, versátil y poco espumoso es adecuado para su uso con hidrolimpiadoras y limpiadoras de superficies, así como con fregadoras-aspiradoras. Este potente detergente ha sido desarrollado especialmente para las elevadas exigencias de la producción y la industria, en especial la industria alimentaria y las grandes cocinas. Elimina la suciedad persistente típica y los residuos derivados de aceites, grasas, hollín, proteínas, zumo de fruta, vino o cerveza de las superficies y también es adecuado para la limpieza básica de revestimientos de suelos industriales muy sucios. El detergente para uso industrial altamente concentrado también puede dosificarse con moderación, por lo que su uso resulta especialmente económico. En caso necesario, también puede utilizarse para la limpieza manual.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tamaño embalaje (l) 10
Unidad de embalaje (Unidad(es)) 1
Valor de pH 13,7
Peso (kg) 11,1
Peso con embalaje incluido (kg) 11,8
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 290 x 190 x 230
Campos de aplicación
  • Zona de transporte y equipos
  • Lavado del motor y del vehículo
  • Lavado de piezas
  • Limpieza de suelos
  • Desengrasado de superficies
