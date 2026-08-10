Цилиндрическая щетка, средняя, красный, 450 мм
Красная стандартная цилиндрическая щетка для поддерживающей уборки. Для любых напольных покрытий. Подходит к R 45.
Роликовые щетки (средне-твердые, красные) с износостойким механизмом, длина 448 мм. Подходит для нормального использования и деликатных напольных покрытий. Щетина: Полипропилен, толщиной 0,4 мм, длиной 20 мм.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|красный
|Длина (мм)
|450
|Степень жесткости
|средняя
|Количество (шт.)
|1
|Вес (с упаковкой) (кг)
|1,137