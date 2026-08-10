Цилиндрическая щетка, средняя, красный, 450 мм

Красная стандартная цилиндрическая щетка для поддерживающей уборки. Для любых напольных покрытий. Подходит к R 45.

Роликовые щетки (средне-твердые, красные) с износостойким механизмом, длина 448 мм. Подходит для нормального использования и деликатных напольных покрытий. Щетина: Полипропилен, толщиной 0,4 мм, длиной 20 мм.

Спецификации

Технические характеристики

Цвет красный
Длина (мм) 450
Степень жесткости средняя
Количество (шт.) 1
Вес (с упаковкой) (кг) 1,137
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Created with AI (artificial intelligence)

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