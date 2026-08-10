Фильтр HEPA 13 для VC 2
Гигиенический HEPA-фильтр (EN 1822:1998) для пылесоса Kärcher VC 2 надежно отфильтровывает мельчайшую пыль, в т. ч. пыльцу и другие аллергенные частицы. Идеальное решение для аллергиков.
Хорошая новость для тех, кто страдает аллергией или астмой: гигиенический HEPA-фильтра (по стандарту EN 1822:1998) настолько эффективно очищает выходящий из пылесоса воздух, что он становится чище воздуха в помещении. Фильтр надежно задерживает пыльцу растений и другие мельчайшие частицы пыли, способные провоцировать аллергию.
Особенности и преимущества
Можно промывать
Высокая эффективность фильтрации
Идеально подходит для страдающих аллергией
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|1
|Цвет
|серебряный
|Вес (кг)
|0,098
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,128
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|156 x 109 x 25
Области применения
- Сухой мусор