Фильтр HEPA 13 для VC 2

Гигиенический HEPA-фильтр (EN 1822:1998) для пылесоса Kärcher VC 2 надежно отфильтровывает мельчайшую пыль, в т. ч. пыльцу и другие аллергенные частицы. Идеальное решение для аллергиков.

Хорошая новость для тех, кто страдает аллергией или астмой: гигиенический HEPA-фильтра (по стандарту EN 1822:1998) настолько эффективно очищает выходящий из пылесоса воздух, что он становится чище воздуха в помещении. Фильтр надежно задерживает пыльцу растений и другие мельчайшие частицы пыли, способные провоцировать аллергию.

Особенности и преимущества
Можно промывать
Высокая эффективность фильтрации
Идеально подходит для страдающих аллергией
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 1
Цвет серебряный
Вес (кг) 0,098
Вес (с упаковкой) (кг) 0,128
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 156 x 109 x 25
Совместимая техника
Области применения
  • Сухой мусор
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Created with AI (artificial intelligence)

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