Filter packaged HEPA 13 VC 2

Filtrul igienic HEPA (EN 1822:1998) pentru aspiratorul Kärcher VC 2 filtrează în siguranță și complet murdăria cea mai fină, cum ar fi polenul și particulele care declanșează alergiile. Ideal pentru cei care suferă de alergii!

Veşti bune pentru persoanele care suferă de alergii şi pentru astmatici: Filtrul igienic HEPA (EN 1822:1998) garantează că aerul evacuat din aspirator este chiar mai curat decât aerul din încăpere. Cea mai fină murdărie, cum ar fi polenul și particulele declanșatoare de alergii, este filtrată complet.

Caracteristici si beneficii
Lavabil
Putere de filtrare de înaltă eficienţă
Ideal pentru cei care suferă de alergii!

Specificații tehnice

Date tehnice

Cantitatea (Bucată) 1
Culoarea argintiu
Greutate (kg) 0,1
Greutate cu ambalaj (kg) 0,1
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 156 x 109 x 25
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
  • Murdărie uscată
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova