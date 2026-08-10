Filter packaged HEPA 13 VC 2
Filtrul igienic HEPA (EN 1822:1998) pentru aspiratorul Kärcher VC 2 filtrează în siguranță și complet murdăria cea mai fină, cum ar fi polenul și particulele care declanșează alergiile. Ideal pentru cei care suferă de alergii!
Veşti bune pentru persoanele care suferă de alergii şi pentru astmatici: Filtrul igienic HEPA (EN 1822:1998) garantează că aerul evacuat din aspirator este chiar mai curat decât aerul din încăpere. Cea mai fină murdărie, cum ar fi polenul și particulele declanșatoare de alergii, este filtrată complet.
Caracteristici si beneficii
Lavabil
Putere de filtrare de înaltă eficienţă
Ideal pentru cei care suferă de alergii!
Specificații tehnice
Date tehnice
|Cantitatea (Bucată)
|1
|Culoarea
|argintiu
|Greutate (kg)
|0,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|156 x 109 x 25
Domenii de intrebuintare
- Murdărie uscată