Aspirator VC 2 Premium
Aspiratorul VC 2 Premium, compact și eficient cu sac si duză de parchet. Ușor de utilizat și adecvat pentru curățarea apartamentelor și a caselor mai mici.
Aspiratorul VC 2 Premium cu sac ideal pentru apartamente și case mai mici. În plus, vine echipat cu o duză pentru parchet. VC 2 Premium nu doar curăță efectiv podelele și covoarele, curăță temeinic si în locuri înguste și pe suprafețe delicate, datorită duzei pentru spatii inguste și periei de mobilă. În plus, împiedica utilizatorul să intre în contact cu murdăria în timp ce lucrează. VC 2 Premium este dotat cu un sistem de filtrare special igienic. Sacul este rapid și ușor de eliminat fără să intre în contact cu murdăria. Acest aspirator include, de asemenea, filtrul de igienă HEPA, un compartiment integrat de accesorii, control al puterii pe dispozitiv și o poziție practică de parcare.
Caracteristici si beneficii
Sistem filtrare cu sac Easy-to-UseUsor de indepartat Fara contact cu murdaria
Duză pentru podea detașabilăOpțiune de a atașa accesorii suplimentare pentru curățarea ideală, în orice zonă a casei.
Accesoriile pot fi depozitate în mod ordonat în aparatDepozitarea practică a duzelor și a periei de mobilier in interiorul dispozitivului.
Poziție de parcare
- Poziție de parcare rapidă, în pauzele scurte de lucru
Filtru Hepa
- Filtre fiabile, pentru praf fin, polen sau alergeni
- Aerul evacuat este mai curat - pentru un mediu sanatos
Specificații tehnice
Date tehnice
|Tip de aspirator.
|Aspirator cu sac
|Puterea motorului (W)
|700
|Rază de operare (m)
|7,5
|Capacitatea sacului filtrant (l)
|2,8
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|76
|Nivelul de putere acustică. (dB(A))
|76
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Greutate fără accesorii (kg)
|5,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|8,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|435 x 288 x 249
Scope of supply
- Lungime furtun de aspirare: 1.5 m
- Tip furtun de aspirare: Cu maner curbat
- Tub de aspirație telescopic, material: Metal
- Sac de filtrare: Pâslă
- Tip de filtru HEPA: Filtru HEPA 13
- Duză pentru podea
- Duza pentru spații înguste
- Pensulă mobilă
- Duză de parchet
Echipament
- Poziție practică de staționare
- Rebobinarea automată a cablului
Domenii de intrebuintare
- Podele dure
- Covoare
- Zone greu accesibile (colțuri, rosturi, goluri etc.)
- Suprafețe sensibile