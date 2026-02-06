Aspiratorul VC 2 Premium cu sac ideal pentru apartamente și case mai mici. În plus, vine echipat cu o duză pentru parchet. VC 2 Premium nu doar curăță efectiv podelele și covoarele, curăță temeinic si în locuri înguste și pe suprafețe delicate, datorită duzei pentru spatii inguste și periei de mobilă. În plus, împiedica utilizatorul să intre în contact cu murdăria în timp ce lucrează. VC 2 Premium este dotat cu un sistem de filtrare special igienic. Sacul este rapid și ușor de eliminat fără să intre în contact cu murdăria. Acest aspirator include, de asemenea, filtrul de igienă HEPA, un compartiment integrat de accesorii, control al puterii pe dispozitiv și o poziție practică de parcare.