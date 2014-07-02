Комплект салфеток, 5 шт.

2 половые тряпки, 3 салфетки из махровой ткани для ручной насадки. Идеально подходит для очистки ПВХ, линолеума, кафеля и полов из натурального камня.

2 половые тряпки, 3 салфетки из махровой ткани для ручной насадки. Набор из высококачественного хлопка для ручного иснтрумента. Половая тряпка крепится к большой насадке для пола. Высокая впитывающая способность, эффективно поглощают грязь. Идеально подходит для очистки ПВХ, линолеума, кафеля и полов из натурального камня.

Особенности и преимущества
Салфетка для пола из высококачественного хлопка
  • Оптимальное удаление грязи и впитывание в салфетку
  • Возможна машинная стирка при 60° C
Высококачественная хлопковая обтяжка для ручной насадки
  • Оптимальное удаление грязи и впитывание в салфетку
  • Возможна машинная стирка при 60° C
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Белый
Вес (кг) 0,197
Вес (с упаковкой) (кг) 0,28
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 265 x 65 x 200
Совместимая техника
Области применения
  • Рабочие поверхности на кухне
  • Кафель
  • Душевая кабина / ванна
  • Варочные панели
  • Кухонные вытяжки
  • Холодильник (внутри / снаружи)
  • Твердые полы
  • Кухня
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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