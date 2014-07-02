Комплект салфеток, 5 шт.
2 половые тряпки, 3 салфетки из махровой ткани для ручной насадки. Идеально подходит для очистки ПВХ, линолеума, кафеля и полов из натурального камня.
2 половые тряпки, 3 салфетки из махровой ткани для ручной насадки. Набор из высококачественного хлопка для ручного иснтрумента. Половая тряпка крепится к большой насадке для пола. Высокая впитывающая способность, эффективно поглощают грязь. Идеально подходит для очистки ПВХ, линолеума, кафеля и полов из натурального камня.
Особенности и преимущества
Салфетка для пола из высококачественного хлопка
- Оптимальное удаление грязи и впитывание в салфетку
- Возможна машинная стирка при 60° C
Высококачественная хлопковая обтяжка для ручной насадки
- Оптимальное удаление грязи и впитывание в салфетку
- Возможна машинная стирка при 60° C
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Белый
|Вес (кг)
|0,197
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,28
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|265 x 65 x 200
Области применения
- Рабочие поверхности на кухне
- Кафель
- Душевая кабина / ванна
- Варочные панели
- Кухонные вытяжки
- Холодильник (внутри / снаружи)
- Твердые полы
- Кухня