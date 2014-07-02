Set carpe

Set de carpe si bumbac de calitate superioara cu 2 capre de podea late si 3 acoperiri pentru duze manuale.

Set de lavete din bumbac de inalta calitate cu 2 lavete mari de podea si 3 huse pentru instrumentul manual. Patru lavete sunt fixate pe instrumentul mare de podea, iar husele sunt pur si simplu fixate pe instrumentul manual. Prosoapele rezistente, deosebit de absorbante, din plus, fara scame absorb in mod eficient murdaria. Ideal pentru curatarea pardoselilor din PVS, linoleum, ceramica si piatra naturala.

Caracteristici si beneficii
Laveta de podea din materiale de bumbac de inalta calitate
  • Murdaria este colectata si stearsa optim cu laveta
  • Se poate spala in masina de spalat rufe 60 °C
Strat de acoperire din bumbac de inalta calitate pentru furtun manual
  • Murdaria este colectata si stearsa optim cu laveta
  • Se poate spala in masina de spalat rufe 60 °C

Specificații tehnice

Date tehnice

Culoarea Alb
Greutate (kg) 0,2
Greutate cu ambalaj (kg) 0,3
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 265 x 65 x 200
Domenii de intrebuintare
  • Suprafețe de lucru în bucătărie
  • Faianță
  • Cabină de duș / cadă
  • Plite
  • Hote de evacuare
  • Frigider (interior/ exterior)
  • Podele dure
  • Bucătării
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
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