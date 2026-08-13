Плоскоструйная форсунка длинный L2P Ø5 m

Особенности и преимущества
Система быстрой замены
Спецификации

Технические характеристики

Вес (кг) 0,18
Вес (с упаковкой) (кг) 0,195
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 252 x 40 x 22
Совместимая техника
Области применения
  • Идеальная оснастка для решения задач чистки на промышленных предприятиях (например, для чистки производственного оборудования)
  • Очистка литейных форм и литейной оснастки.
  • Для очистки поверхностей машин, компонентов двигателя, форм и уплотнителей
  • Для очистки садового инвентаря и газонокосилок-роботов
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Created with AI (artificial intelligence)

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Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
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