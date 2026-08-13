Плоскоструйная форсунка длинный L2P Ø5 m
Особенности и преимущества
Система быстрой замены
Спецификации
Технические характеристики
|Вес (кг)
|0,18
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,195
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|252 x 40 x 22
Области применения
- Идеальная оснастка для решения задач чистки на промышленных предприятиях (например, для чистки производственного оборудования)
- Очистка литейных форм и литейной оснастки.
- Для очистки поверхностей машин, компонентов двигателя, форм и уплотнителей
- Для очистки садового инвентаря и газонокосилок-роботов