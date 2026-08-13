Flat jet nozzle long L2P Ø5 mm

Caracteristici si beneficii
Sistem de schimbare rapida

Specificații tehnice

Date tehnice

Greutate (kg) 0,2
Greutate cu ambalaj (kg) 0,2
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 252 x 40 x 22
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
  • Ideal pentru curățarea în medii industriale, de exemplu pentru curățarea instalațiilor de producție
  • Curățarea de forme de turnatorie și unelte de turnătorie.
  • Pentru curățarea mașinilor, componentelor motorului, matrițelor și suprafețelor de etanșare
  • Pentru curățarea uneltelor de grădină și a mașinilor robotizate de tuns iarba
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Created with AI (artificial intelligence)

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Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
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