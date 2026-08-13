Flat jet nozzle long L2P Ø5 mm
Caracteristici si beneficii
Sistem de schimbare rapida
Specificații tehnice
Date tehnice
|Greutate (kg)
|0,2
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|252 x 40 x 22
Domenii de intrebuintare
- Ideal pentru curățarea în medii industriale, de exemplu pentru curățarea instalațiilor de producție
- Curățarea de forme de turnatorie și unelte de turnătorie.
- Pentru curățarea mașinilor, componentelor motorului, matrițelor și suprafețelor de etanșare
- Pentru curățarea uneltelor de grădină și a mașinilor robotizate de tuns iarba