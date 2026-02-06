Сменная насадка Car&Bike для WB 120 и WB 100
Прекрасное решение для мойки автомобилей и мотоциклов: сменная насадка Car & Bike для вращающейся моечной щетки с накладкой из микроволокна.
Инновационная насадка для вращающейся моечной щетки представляет собой накладку из мягкого микроволокна, закрепляемую на щёточном диске при помощи липучки. Её можно стирать отдельно в стиральной машине при температуре не более 60 °C. Сменная насадка Car & Bike для вращающейся моечной щетки WB 120 прекрасно подходит для бережной мойки автомобилей и мотоциклов. Она совместима и с предшествующей моделью щетки WB 100.
Особенности и преимущества
Инновационное крепление из микроволокна с застежкой-липучкой
- Первая заменяемая насадка для вращающейся моечной щетки аппарата высокого давления с текстильной накладкой, допускающей стирку.
Особенно бережная уборка
- Идеально подходит для очистки деликатных поверхностей, таких как лакокрасочное покрытие.
Съемный и моющийся
- Машинная стирка до 60 ° C.
Дополнительные аксессуары
- Расширение функциональных возможностей вращающейся моечной щетки.
Совместимость
- Совместимость с вращающейся моечной щеткой WB 120 и предшествующей моделью щетки WB 100.
Спецификации
Технические характеристики
|Состав текстильного материала
|75% полиэстер, 25% полиамид
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,099
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,162
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|153 x 153 x 39
Видео
Области применения
- Мойка автомобилей
- Для очистки мотоциклов и скутеров