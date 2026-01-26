Вращающаяся щетка для мытья, включая сменную насадку Universal, оснащена рычагом для быстрой и легкой смены насадки без контакта с грязью, а также имеет прозрачную крышку для особенно впечатляющего процесса очистки. Щетка рекомендуется для тщательной очистки различных поверхностей, таких как краска, стекло или пластик. При необходимости моющее средство можно наносить через аппарат высокого давления. Насадка WB 120 может похвастаться большей мощностью, чем предыдущие модели - для эффективной и тщательной очистки. Вращающаяся моечная щетка подходит для использования со всеми мойками высокого давления Kärcher в классах от K 2 до K 7. Сменные насадки Car & Bike и Home & Garden, доступные отдельно, разработаны специально для деликатных и стойких поверхностей и совместимы как с щёткой WB 120, так и с предыдущей моделью WB 100.