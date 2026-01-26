Вращающаяся щетка WB 120
Вращающаяся моющая щетка со сменной насадкой для очистки всех гладких поверхностей, таких как краска, стекло или пластик. Быстрая и простая замена благодаря встроенному рычагу.
Вращающаяся щетка для мытья, включая сменную насадку Universal, оснащена рычагом для быстрой и легкой смены насадки без контакта с грязью, а также имеет прозрачную крышку для особенно впечатляющего процесса очистки. Щетка рекомендуется для тщательной очистки различных поверхностей, таких как краска, стекло или пластик. При необходимости моющее средство можно наносить через аппарат высокого давления. Насадка WB 120 может похвастаться большей мощностью, чем предыдущие модели - для эффективной и тщательной очистки. Вращающаяся моечная щетка подходит для использования со всеми мойками высокого давления Kärcher в классах от K 2 до K 7. Сменные насадки Car & Bike и Home & Garden, доступные отдельно, разработаны специально для деликатных и стойких поверхностей и совместимы как с щёткой WB 120, так и с предыдущей моделью WB 100.
Особенности и преимущества
Вращающаяся головка щетки
- Деликатная щадящая очистка поверхностей
Быстрая замена щетин благодаря рычагу
- Быстрая и простая замена щётки без контакта с грязью.
Применение моющего средства через аппарат
- Мощная и эффективная очистка
Прозрачный корпус
- Опыт очистки благодаря прозрачной поверхности.
Совместим с адаптером садового шланга
- Более быстрое соединение всех щеток Kärcher с садовым шлангом без использования мойки высокого давления.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,384
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,475
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|309 x 153 x 135
Видео
Совместимая техника
Области применения
- Мойка автомобилей
- Оранжереи
- Для очистки мотоциклов и скутеров
- Гаражные ворота
- Жалюзи/рольставни
- Защитные сетки
- Подоконники
- Балконные покрытия
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах