Peria rotativă de spalare, inclusiv accesoriul interschimbabil universal, este echipat cu o pârghie de eliberare pentru o schimbare rapidă și ușoară a accesoriilor, fără contact cu murdăria, precum și un capac transparent pentru o experiență de curățare impresionantă. Peria de spălare cu presiune este recomandată pentru curățarea temeinică a unei varietăți de suprafețe, cum ar fi vopseaua, sticla sau plasticul. Detergentul poate fi aplicat prin intermediul aparatului de spalat cu presiune, dacă este necesar. Datorită noilor angrenaje, WB 120 are mai multă putere decât modelele anterioare, pentru o curățare eficientă și temeinică. Peria de spălare rotativă este potrivită pentru toate aparatele de spalat cu presiune Kärcher din gama K 2 până la K 7. Accesoriile interschimbabile Car & Bike si Home & Garden, ambele disponibile separat, sunt proiectate special pentru suprafete delicate si rezistente si sunt compatibile atat cu peria WB 120, cat si cu modelul anterior WB 100.