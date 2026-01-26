Perie WB 120
Peria rotativă de spalat cu accesorii pentru curățarea tuturor suprafețelor netede, cum ar fi vopseaua, sticla sau plasticul. Schimbarea rapidă a accesoriilor datorită pârghiei de deblocare.
Peria rotativă de spalare, inclusiv accesoriul interschimbabil universal, este echipat cu o pârghie de eliberare pentru o schimbare rapidă și ușoară a accesoriilor, fără contact cu murdăria, precum și un capac transparent pentru o experiență de curățare impresionantă. Peria de spălare cu presiune este recomandată pentru curățarea temeinică a unei varietăți de suprafețe, cum ar fi vopseaua, sticla sau plasticul. Detergentul poate fi aplicat prin intermediul aparatului de spalat cu presiune, dacă este necesar. Datorită noilor angrenaje, WB 120 are mai multă putere decât modelele anterioare, pentru o curățare eficientă și temeinică. Peria de spălare rotativă este potrivită pentru toate aparatele de spalat cu presiune Kärcher din gama K 2 până la K 7. Accesoriile interschimbabile Car & Bike si Home & Garden, ambele disponibile separat, sunt proiectate special pentru suprafete delicate si rezistente si sunt compatibile atat cu peria WB 120, cat si cu modelul anterior WB 100.
Caracteristici si beneficii
Cap rotativ de perie
- Curatare fina si eficace
Schimbarea accesoriului prin intermediul pârghiei de eliberare
- Schimbarea mai rapidă și mai ușoară a accesoriului fără contact cu murdăria.
Aplicarea detergenților prin aparatele de spalat cu presiune
- Dizolvare imbunatatita a murdariei si curatare eficienta
Carcasă transparentă
- Experiența noua de curățare datorită capacului transparent.
Compatibil cu adaptorul furtunului de grădină
- Conectarea mai rapidă a tuturor periilor Kärcher la furtunul de grădină fără a utiliza aparatul de spalat cu presiune.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,4
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,5
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|309 x 153 x 135
Video
Masini compatibile
- G 7.180
- K 2
- K 2 Battery
- K 2 Battery Set
- K 2 Car
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car
- K 2 Classic Home
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Home *EU
- K 2 Home T150
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car *EU
- K 2 Premium FJ BB
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Premium Power Control Home *EU
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition OJ*EU
- K 2 horizontal
- K 2 upright PLUS PROMO (BT)
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 Compact
- K 3 Compact Home *EU
- K 3 FJ BB
- K 3 Home T 150
- K 3 Horizontal
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium
- K 3 Premium Power Control
- K 4
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Compact
- K 4 Compact Home
- K 4 Compact UM Limited Edition *EU
- K 4 FJ BB
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Promo Basic Car
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Basic
- K 5 Basic Car
- K 5 Classic
- K 5 Classic Home
- K 5 Compact
- K 5 Compact FJ 6 Set *EU
- K 5 Compact Home
- K 5 FJ BB
- K 5 Modular UM
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Home
- K 5 Premium Power Control Black *EU
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Smart Control
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 6 Special
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Power
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 WCM
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home BB
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini
- K Mini Plus
- K Silent Anniversary Edition
Domenii de intrebuintare
- Autovehicule
- Sere
- Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.
- Usi de garaj
- Jaluzele/rulouri
- Garduri
- Pervaz
- Terasele si balcoanele
- Mobilier de grădină/terasă/balcon