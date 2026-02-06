Accesoriu Car & Bike compatibil cu WB 120 și WB 100
Perfect pentru curățarea vehiculelor și motocicletelor, realizat din microfibre moi.
Materialul inovator al periei de spălat realizat din microfibre moi, este atașat cu scai pe placa periei. Se poate spăla la mașină, temperatura max. 60° C. Accesoriul Car & Bike pentru peria rotativă de spălat este potrivit pentru curățarea vehiculelor și motocicletelor. Este compatibil și cu peria predecesoare WB 100.
Caracteristici si beneficii
Atasament inovativ din microfibre, fixare cu scai.
- Primul accesoriu textil înlocuibil și lavabil pentru o perie rotativă de curățat cu înaltă presiune.
În special curăță cu grija
- Ideal pentru curățarea suprafețelor sensibile, cum ar fi vopseaua.
Amovibil și lavabil
- Spălarea materialului la max. 60° C.
Accesorii opționale
- Mai multe varietăți de aplicații pentru peria rotativă de spălare.
Compatibilitate
- Poate fi utilizat cu peria rotativă de spălare WB 120 și peria anterioară WB 100.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Compoziția fibrelor textile
|75% poliester, 25% poliamidă
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|153 x 153 x 39
Video
Domenii de intrebuintare
- Autovehicule
- Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.