Perie rotativa WB 120 Car & Bike
Curăță ușor vehiculele și motocicletele. Peria rotativă de spălat Car & Bike cu material realizat din microfibre moi.
Accesoriul inovator Car & Bike poate fi schimbat cu ușurință, rapid și fără contact cu murdăria folosind maneta de eliberare, capacul transparent, asigură o experiență specială de curățare. Datorită dispozitivului de fixare cu scai practic, materialul din 2 piese poate fi spălat în mașină la 60° C. Peria din microfibre moale este perfectă pentru curățarea fara grija a vehiculelor și motocicletelor. Dacă este necesar, detergentul poate fi aplicat prin intermediul aparatului de curățat cu presiune. Datorită noului angrenaj, WB 120 are mai multă putere decât predecesorul său, pentru o curățare eficientă și minuțioasă. Peria de spălat rotativă poate fi conectată la toate aparatele de curățat cu presiune Kärcher din clasele K 2 până la K 7. Accesoriile Universal și Home & Garden sunt concepute separat pentru toate suprafețele netede sau mai ales pentru suprafețele nesensibile și sunt compatibile atât cu WB 120 cât și cu peria predecesoare WB 100.
Caracteristici si beneficii
Cap rotativ de perie
- Curatare fina si eficace
Schimbarea accesoriului prin intermediul pârghiei de eliberare
- Schimbarea mai rapidă și mai ușoară a accesoriului fără contact cu murdăria.
Atasament inovativ din microfibre, fixare cu scai.
- Primul accesoriu textil înlocuibil și lavabil pentru o perie rotativă de curățat cu înaltă presiune.
În special curăță cu grija
- Ideal pentru curățarea suprafețelor sensibile, cum ar fi vopseaua.
Amovibil și lavabil
- Spălarea materialului la max. 60° C.
Aplicarea detergenților prin aparatele de spalat cu presiune
- Dizolvare imbunatatita a murdariei si curatare eficienta
Carcasă transparentă
- Experiența noua de curățare datorită capacului transparent.
Compatibil cu adaptorul furtunului de grădină
- Conectarea mai rapidă a tuturor periilor Kärcher la furtunul de grădină fără a utiliza aparatul de spalat cu presiune.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Compoziția fibrelor textile
|75% poliester, 25% poliamidă
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,4
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,5
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|296 x 142 x 140
Masini compatibile
- G 7.180
- K 2
- K 2 Battery
- K 2 Battery Set
- K 2 Car
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car
- K 2 Classic Home
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Home *EU
- K 2 Home T150
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car *EU
- K 2 Premium FJ BB
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Premium Power Control Home *EU
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition OJ*EU
- K 2 horizontal
- K 2 upright PLUS PROMO (BT)
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 Compact
- K 3 Compact Home *EU
- K 3 FJ BB
- K 3 Home T 150
- K 3 Horizontal
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium
- K 3 Premium Power Control
- K 4
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Compact
- K 4 Compact Home
- K 4 Compact UM Limited Edition *EU
- K 4 FJ BB
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Car
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Premium
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Promo Basic Car
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Basic
- K 5 Basic Car
- K 5 Classic
- K 5 Classic Home
- K 5 Compact
- K 5 Compact FJ 6 Set *EU
- K 5 Compact Home
- K 5 FJ BB
- K 5 Modular UM
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Car & Home *EU
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium Plus
- K 5 Premium Power Control Black *EU
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Smart Control
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 6 Premium
- K 6 Special
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Power
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Plus
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 WCM
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home BB
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini
- K Mini Plus
- K Silent Anniversary Edition
Domenii de intrebuintare
- Autovehicule
- Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.