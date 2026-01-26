Accesoriul inovator Car & Bike poate fi schimbat cu ușurință, rapid și fără contact cu murdăria folosind maneta de eliberare, capacul transparent, asigură o experiență specială de curățare. Datorită dispozitivului de fixare cu scai practic, materialul din 2 piese poate fi spălat în mașină la 60° C. Peria din microfibre moale este perfectă pentru curățarea fara grija a vehiculelor și motocicletelor. Dacă este necesar, detergentul poate fi aplicat prin intermediul aparatului de curățat cu presiune. Datorită noului angrenaj, WB 120 are mai multă putere decât predecesorul său, pentru o curățare eficientă și minuțioasă. Peria de spălat rotativă poate fi conectată la toate aparatele de curățat cu presiune Kärcher din clasele K 2 până la K 7. Accesoriile Universal și Home & Garden sunt concepute separat pentru toate suprafețele netede sau mai ales pentru suprafețele nesensibile și sunt compatibile atât cu WB 120 cât și cu peria predecesoare WB 100.