Вращающаяся щетка WB 120 Car & Bike
Мягко очищает автомобили и мотоциклы: вращающаяся щетка для мытья с инновационной мягкой сменной насадкой из микрофибры Car & Bike. Машинная стирка при 60 ° C.
С помощью рычага разблокировки можно легко и быстро заменить инновационную сменную насадку Car & Bike, не соприкасаясь с грязью, а еще, она имеет прозрачный корпус. Благодаря продуманной застежке-липучке тканевая накладка может быть снята со щетки и постирана в стиральной машине при температуре 60 ° C. Щетка для мойки высокого давления с мягкой салфеткой из микрофибры идеально подходит для деликатной чистки автомобилей и мотоциклов. При необходимости моющее средство можно наносить через мойку высокого давления. Насадка WB 120 может похвастаться большей мощностью, чем предыдущие модели - для эффективной и тщательной очистки. Вращающаяся щетка подходит ко всем мойкам высокого давления Kärcher классов от K 2 до K 7. Взаимозаменяемые насадки Universal и Home & Garden, доступные отдельно, подходят для всех гладких поверхностей или специально приспособлены для устойчивых поверхностей исовместимы с и WB 120, и его предшественником, щёткой WB 100.
Особенности и преимущества
Вращающаяся головка щетки
- Деликатная щадящая очистка поверхностей
Быстрая замена щетин благодаря рычагу
- Быстрая и простая замена щётки без контакта с грязью.
Инновационное крепление из микроволокна с застежкой-липучкой
- Первая заменяемая насадка для вращающейся моечной щетки аппарата высокого давления с текстильной накладкой, допускающей стирку.
Особенно бережная уборка
- Идеально подходит для очистки деликатных поверхностей, таких как лакокрасочное покрытие.
Съемный и моющийся
- Машинная стирка до 60 ° C.
Применение моющего средства через аппарат
- Мощная и эффективная очистка
Прозрачный корпус
- Опыт очистки благодаря прозрачной поверхности.
Совместим с адаптером садового шланга
- Более быстрое соединение всех щеток Kärcher с садовым шлангом без использования мойки высокого давления.
Спецификации
Технические характеристики
|Состав текстильного материала
|75% полиэстер, 25% полиамид
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,358
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,503
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|296 x 142 x 140
Совместимая техника
- G 7.180
- K
- K 2
- K 2 Battery
- K 2 Battery Set
- K 2 Car
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car
- K 2 Classic Home
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Home *EU
- K 2 Home T150
- K 2 OPP OJ*EU
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car *EU
- K 2 Premium FJ BB
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Premium Power Control Home
- K 2 Universal Edition
- K 2 horizontal
- K 2 upright PLUS PROMO (BT)
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 Compact *EU
- K 3 Compact Home *EU
- K 3 FJ BB
- K 3 Home T50
- K 3 Horizontal
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium
- K 3 Premium Power Control
- K 4
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Compact
- K 4 Compact Home
- K 4 Compact UM
- K 4 FJ BB
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Car *EU
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Premium
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Promo Basic Car
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Basic
- K 5 Basic Car
- K 5 Classic
- K 5 Classic Home
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Compact
- K 5 Compact FJ 6 Set *EU
- K 5 Compact Home
- K 5 FJ BB
- K 5 Modular UM
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Car & Home *EU
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Home *EU
- K 5 Premium Plus
- K 5 Premium Power Control Black *EU
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Smart Control
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 WCM
- K 5 WCM Plus (CEM)
- K 5 WCM Premium Home
- K 6 Premium
- K 6 Special
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Power
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Plus
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 WCM
- K 7 WCM FJ Home
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini
- K Mini Plus
- K Silent Anniversary Edition
Области применения
- Мойка автомобилей
- Для очистки мотоциклов и скутеров