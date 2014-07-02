Perie de spalare WB 100
Peria de spalare rotativa cu piesa de legatura pentru curatarea tuturor suprafetelor netede, ex. vopsea, sticla sau plastic. Perie de spalare cu mai multe caracteristici practice: peri rotativi cu actiune de curatare blanda, imbinare ajustabila la infinit 180º cu manerul pentru curatarea suprafetelor greu accesibile, viteza ajustabila la infinit si dozare de detergent, accesoriu de perie usor de schimbat, inel de protectie exterior pentru protectia impotriva zgarieturilor si saiba de imbinare pentru securizarea racordului pistolului. Pe scurt: solutia ideala pentru suprafete netede. Peria de spalare rotativa este ideala pentru toate curatitoarele electrocasnice cu presiune din seria K2 - K7 de la Karcher.
Caracteristici si beneficii
Aplicare de detergent
- Dizolvare imbunatatita a murdariei si curatare eficienta
Dozarea detergentului
- Utilizare eficienta a detergentului
Cap rotativ de perie
- Curatare fina si eficace
Articulatie ajustabila continuu pana la 180°
- Curatare comoda a locurilor greu accesibile
Inel protector marginal
- Nu zgarie.
Coroana moale a periei
- Curatare eficace fara deteriorarea pieselor delicate
Specificații tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,6
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,7
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|270 x 155 x 160
Video
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
- Autovehicule
- Sere
- Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.
- Usi de garaj
- Jaluzele/rulouri
- Garduri
- Pervaz
- Terasele si balcoanele