Perie de spalare WB 100

Peria de spalare rotativa cu piesa de legatura pentru curatarea tuturor suprafetelor netede, ex. suprafete vopsite, sticla sau plastic. Piesa de legatura ajustabila la infinit la 18º pe maner pentru curatarea suprafetelor greu accesibile.

Peria de spalare rotativa cu piesa de legatura pentru curatarea tuturor suprafetelor netede, ex. vopsea, sticla sau plastic. Perie de spalare cu mai multe caracteristici practice: peri rotativi cu actiune de curatare blanda, imbinare ajustabila la infinit 180º cu manerul pentru curatarea suprafetelor greu accesibile, viteza ajustabila la infinit si dozare de detergent, accesoriu de perie usor de schimbat, inel de protectie exterior pentru protectia impotriva zgarieturilor si saiba de imbinare pentru securizarea racordului pistolului. Pe scurt: solutia ideala pentru suprafete netede. Peria de spalare rotativa este ideala pentru toate curatitoarele electrocasnice cu presiune din seria K2 - K7 de la Karcher.

Caracteristici si beneficii
Aplicare de detergent
  • Dizolvare imbunatatita a murdariei si curatare eficienta
Dozarea detergentului
  • Utilizare eficienta a detergentului
Cap rotativ de perie
  • Curatare fina si eficace
Articulatie ajustabila continuu pana la 180°
  • Curatare comoda a locurilor greu accesibile
Inel protector marginal
  • Nu zgarie.
Coroana moale a periei
  • Curatare eficace fara deteriorarea pieselor delicate

Specificații tehnice

Date tehnice

Culoarea Negru
Greutate (kg) 0,6
Greutate cu ambalaj (kg) 0,7
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 270 x 155 x 160

Video

Domenii de intrebuintare
  • Autovehicule
  • Sere
  • Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.
  • Usi de garaj
  • Jaluzele/rulouri
  • Garduri
  • Pervaz
  • Terasele si balcoanele
Accesorii
INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova