Peria de spalare rotativa cu piesa de legatura pentru curatarea tuturor suprafetelor netede, ex. vopsea, sticla sau plastic. Perie de spalare cu mai multe caracteristici practice: peri rotativi cu actiune de curatare blanda, imbinare ajustabila la infinit 180º cu manerul pentru curatarea suprafetelor greu accesibile, viteza ajustabila la infinit si dozare de detergent, accesoriu de perie usor de schimbat, inel de protectie exterior pentru protectia impotriva zgarieturilor si saiba de imbinare pentru securizarea racordului pistolului. Pe scurt: solutia ideala pentru suprafete netede. Peria de spalare rotativa este ideala pentru toate curatitoarele electrocasnice cu presiune din seria K2 - K7 de la Karcher.