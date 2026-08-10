Станция для очистки для робота-пылесоса RCV 5
Новое интеллектуальное решение для полностью автономной уборки: базовая станция для очистки для робота-пылесоса RCV 5, предусматривающая функцию регулярной автоматической разгрузки его пылесборника.
Базовая станция для робота-пылесоса RCV 5 повышает уровень его автономности: в ней предусмотрена функция автоматической разгрузки пылесборника аппарата, исключающая необходимость вручную выполнять эту грязную работу. Собранные аппаратом пыль и мусор отсасываются базовой станцией и собираются в высококачественный фильтр-мешок из нетканого материала каждый раз, когда робот-пылесос пристыковывается к ней по окончании уборки или для подзаряда аккумулятора. Такое решение исключает распространение пыли и значительно упрощает обращение с аппаратом. При этом одновременно с разгрузкой собранной пыли осуществляется и заряд аккумулятора робота-пылесоса.
Особенности и преимущества
Автоматическая разгрузка собранной пыли
- Значительное увеличение продолжительности автономной работы робота-пылесоса RCV 5 за счет регулярной автоматической разгрузки его пылесборника.
- Исключаются необходимость в ручном опустошении пылесборника аппарата RCV 5 и контакт с грязью.
- Постоянные хорошие результаты уборки благодаря регулярной разгрузке пылесборника робота-пылесоса RCV 5, обеспечивающей стабильную высокую силу всасывания.
Флисовый фильтр-мешок
- Пыль и мусор надежно собираются в фильтр-мешок.
- Простая и гигиеничная утилизация собираемого мусора.
- При извлечении из базовой станции фильтр-мешок автоматически закрывается. Благодаря этому надежно исключается распространение пыли при замене мешка.
Держатель для кабеля
- Сетевой кабель базовой станции наматывается на держатель с ее задней стороны, что исключает опасность споткнуться об него.
Управление из мобильного приложения
- При необходимости базовой станцией аппарата RCV 5 можно удобно управлять при помощи мобильного приложения.
- Функция разгрузки собранной пыли может быть также дополнительно активирована со смартфона.
Совместимость с любыми аппаратами RCV 5
- Базовая станция с функцией разгрузки собранной пыли совместима со всеми роботами-пылесосами RCV 5, в т. ч. с аппаратами, которые были укомплектованы базовой станцией, выполняющей только функцию заряда.
- Благодаря прилагаемому комплекту переоборудования уже имеющийся аппарат RCV 5 может быть быстро подготовлен к работе с базовой станцией, выполняющей функцию разгрузки собранной пыли.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|1
|Объем фильтр-мешка (л)
|4
|Цвет
|Белый
|Вес (кг)
|4,6
|Вес (с упаковкой) (кг)
|7,8
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|401 x 290 x 446
Оснащение
- Флисовый фильтр-мешок: 1 шт.
- Мусоросборник
Области применения
- Твердые полы с защитным покрытием, такие как паркет, ламинат, пробка, камень, линолеум и ПВХ, а также ковры с коротким ворсом
- Чистка ковровых напольных покрытий с коротким ворсом