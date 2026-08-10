Базовая станция для робота-пылесоса RCV 5 повышает уровень его автономности: в ней предусмотрена функция автоматической разгрузки пылесборника аппарата, исключающая необходимость вручную выполнять эту грязную работу. Собранные аппаратом пыль и мусор отсасываются базовой станцией и собираются в высококачественный фильтр-мешок из нетканого материала каждый раз, когда робот-пылесос пристыковывается к ней по окончании уборки или для подзаряда аккумулятора. Такое решение исключает распространение пыли и значительно упрощает обращение с аппаратом. При этом одновременно с разгрузкой собранной пыли осуществляется и заряд аккумулятора робота-пылесоса.