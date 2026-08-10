Cu statia inteligentă de autogolire, RCV 5 devine și mai autonom, deoarece containerul de praf este golit automat. Astfel, utilizatorul este scutit de această sarcină plictisitoare și adesea murdară. Praful și murdăria sunt aspirate automat într-un sac filtrant din fleece de înaltă calitate imediat ce RCV 5 se conectează la stația de încărcare - fie după o sarcină de curățare finalizată, fie în timpul reîncărcării intermediare. Datorită funcției de încărcare de pe stația de autogolire, bateria robotului este reîncărcată în același timp.