Stație cu aspirare RCV 5
Maximizând autonomia în timpul procesului de curățare: stația inteligentă permite golirea automată a containerului de praf al aspiratorului robot RCV 5 la intervale regulate.
Cu statia inteligentă de autogolire, RCV 5 devine și mai autonom, deoarece containerul de praf este golit automat. Astfel, utilizatorul este scutit de această sarcină plictisitoare și adesea murdară. Praful și murdăria sunt aspirate automat într-un sac filtrant din fleece de înaltă calitate imediat ce RCV 5 se conectează la stația de încărcare - fie după o sarcină de curățare finalizată, fie în timpul reîncărcării intermediare. Datorită funcției de încărcare de pe stația de autogolire, bateria robotului este reîncărcată în același timp.
Caracteristici si beneficii
Golire automată a murdăriei uscate
- Golirea automată periodică a recipientului de praf RCV 5 permite aspiratorului robotizat să curețe în mod autonom pentru mult mai mult timp.
- Nefiind necesară golirea manuală a recipientului de praf RCV 5, utilizatorul nu trebuie să intre în contact cu praful și murdăria.
- Deoarece recipientul de praf al aspiratorului robotizat este golit în mod regulat, puterea de aspirare rămâne constant ridicată, ceea ce înseamnă rezultate de curățare excelente de fiecare dată cu RCV 5.
Sac de filtrare din fleece
- Sacul filtrant reține în mod fiabil praful și murdăria.
- Murdăria reținută este eliminată cu ușurință și în mod igienic.
- Atunci când sacul de filtrare este scos din stație, acesta se închide automat și imediat. Murdăria rămâne în siguranță în sac, iar praful este împiedicat să iasă atunci când se schimbă sacul.
Sistem integrat de gestionare a cablurilor
- Cablu de alimentare al stației de golire automată poate fi înfășurat ordonat folosind sistemul de gestionare a cablurilor montat pe partea din spate a stației – niciun cablu încurcat.
Control prin aplicație
- Dacă este necesar, stația de golire automată a RCV 5 poate fi controlată prin intermediul aplicației pentru o mai mare comoditate.
- Aspirarea poate fi, de asemenea, activată individual prin intermediul aplicației.
Compatibil cu toate modelele RCV 5
- Statia de golire automata este compatibila cu toate modelele RCV 5, chiar si cu dispozitivele care au deja o statie de incarcare.
- Cu ajutorul setului de conversie furnizat, un RCV 5 existent poate fi convertit pentru operare cu statia de golire automata într-un timp foarte scurt.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Cantitatea (Bucată)
|1
|Capacitatea sacului filtrant (l)
|4
|Culoarea
|Alb
|Greutate (kg)
|4,6
|Greutate cu ambalaj (kg)
|7,8
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|401 x 290 x 446
Echipament
- Sac de filtrare din fleece: 1 Bucată
- Container pentru deșeuri
Domenii de intrebuintare
- Podele dure sigilate
- Covoare cu fir scurt