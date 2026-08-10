Струйная трубка PowerControl 042

Струйная трубка PowerControl с соплом размера 042 позволяет плавно регулировать давление прямо на рукоятке и, тем самым, точно адаптировать мощность к конкретной задаче.

Высокое или низкое в соответствии с потребностью: функция плавной регулировки давления струйной трубки PowerControl 042 позволяет оптимально адаптировать мощность очистки к конкретной выполняемой задаче, не прерывая работу. Регулировка легко осуществляется с помощью эргономичного переключателя, расположенного прямо на рукоятке. Дополнительную оптимизацию обеспечивает запатентованный контур мощного сопла, увеличивающий мощность очистки примерно на 40 %. Специальный режим низкого давления позволяет наносить чистящее средство, а инновационная функция регулировки положения струи – легко регулировать рабочий угол.

Спецификации

Технические характеристики

Соединительная резьба EASY!Lock
Цвет антрацит
Вес (с упаковкой) (кг) 1,1

Видео

Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова