Мобильный аппарат высокого давления HD 7/14-4 M с индукционным двигателем и 3-поршневой аксиальной помпой. Компактное устройство с высокой производительностью для ежедневного применения.

Наш мобильный аппарат высокого давления без подогрева воды HD 7/14-4 M обладает обширным количеством инновационных решений обеспечивающих безопасную и комфортную работу. Например, автоматический сброс давления защищает компоненты насосы высокого давления от повреждений в режиме простоя. Пистолет EASY!Force используя силу отдачи водяной струи сокращает усилие на его удержание в ладони , а приспособления EASY!Lock обеспечивают более быстрое подключение принадлежностей до 5 раз быстрее в сравнении с традиционными типами резьбовых соединений, без ущерба в плане надежности, эффективности и гарантируют легкую работу и экономию времени на установку и разборку. Аппарат может работать как в вертикальном, так и в горизонтальном положении обеспечивая высокую универсальность применения. Крепкая и надежная 3-поршневая аксиальная помпа с латунным блоком головок цилиндров гарантируетдлительный срок службы устройства. Сокращение энергозатрат обеспечивает прирост производительности примерно на 20 процентов. Многочисленные решения для хранения аксессуаров, в том числе, при транспортировке, также как и простота сервисного обслуживания дополняют продуманность практичных идей в HD 7/14-4 M.

Особенности и преимущества
Автоматический сброс давления для защиты элементов аппарата в режиме ожидания Мощный, 4-полюсный, низкооборотный электродвигатель. Высококачественная латунная головка цилиндра.
Может эксплуатироваться как вертикально, так и горизонтально. В горизонтальном положении колеса не соприкасаются с землей, что обеспечивает высокую устойчивость аппарата.
Толкаемая рукоятка может быть задвинута с помощью нажатия клавиши, что обеспечивает компактность устройства и сокращает место для хранения Аппарат легко помещается в сервисный автомобиль. Держатели для принадлежностей ускоряют подготовку к работе.
Удобное хранение аксессуаров
  • Держатель для закрепления пенной насадки.
  • Держатель EASY!Lock для закрепления мощного сопла или приспособления для очистки поверхностей на корпусе аппарата.
  • Практичный отсек для размещения роторного сопла.
Легко обслуживается
  • Легкий доступ к головке блока цилиндров при открытии нижней части устройства.
  • Быстрый доступ к электрической коробке благодаря простому снятию крышки.
  • Большой фильтр тонкой очистки воды защищает насос от частиц грязи в воде, подаваемой на вход аппарата.
Эффективное и экономичное решение
  • Пистолет высокого давления EASY!Force для работы без усталости.
  • Надежность и скорость в одном решении: быстроразъемные соединения EASY!Lock - в пять раз быстрее классических соединений.
Повышение энергоэффективности (до 20%)
  • Новый 3-поршневой осевой насос с уменьшенными потерями потока и давления
  • 20-процентное увеличение производительности и энергоэффективности.
Спецификации

Технические характеристики

Род тока (число фаз) (~) 1
Напряжение (В) 230
Частота (Гц) 50
Производительность (л/ч) 700
Температура воды на входе (°C) 60
Рабочее давление (бар/МПа) 140 / 14
Макс. давление (бар/МПа) 210 / 21
Потребляемая мощность (кВт) 3,4
Кабель питания (м) 5
Подвод воды 3/4″
Цвет антрацит
Вес (с аксессуарами) (кг) 37
Вес (с упаковкой) (кг) 40,429
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 400 x 455 x 700

Scope of supply

  • Пистолет: EASY!Force
  • Распылительная трубка: 840 мм
  • Мощное сопло

Оснащение

  • Длина шланга высокого давления: 10 м
  • Тип шланга высокого давления: Высочайшее качество
  • Автоматическая система сброса давления
Области применения
  • Превосходное универсальное решение разнообразных задач - от мойки автомобилей до уборки на промышленных предприятиях и стройплощадках.
Принадлежности
Чистящее средство
