Aparat de spalat cu presiune profesional HD 7/14-4 M
Aparat mobil de curățat cu înaltă presiune HD 7/14-4 M, alimentat cu curent alternativ, cu pompă axială cu 3 pistoane. Aparat compact, fiabil, cu performanțe ridicate de curățare și de eficiență energetică pentru utilizare zilnică.
Aparatul nostru mobil, de curățat cu înaltă presiune, fără încălzire HD 7/14-4 M, dispune de numeroase echipamente cu caracteristici inovatoare, furnizate în mod standard pentru o muncă sigură și comodă. Funcția automată de reducere a presiunii protejează componentele de înaltă presiune împotriva încărcărilor în modul de așteptare, de exemplu, în timp ce inovatorul pistol de înaltă presiune EASY!Force utilizează forța de recul a jetului de înaltă presiune pentru a reduce forța de reținere la zero, iar racordurile cu eliberare rapidă EASY!Lock permit manevrarea de cinci ori mai rapidă decât racordurile convenționale filetate, fără a compromite robustețea sau longevitatea. Aparatul este potrivit pentru funcționarea în poziție verticală sau orizontală și oferă astfel o mare flexibilitate în utilizare. Pompa axială robustă cu 3 pistoane, cu chiulasă din alamă, mărește puterea de curățare și eficiența energetică cu aproximativ 20%. Numeroase opțiuni pentru aranjarea și depozitarea accesoriilor, astfel încât acestea să fie asigurate în timpul transportului și un design al mașinii care permite repararea cu ușurință completează conceptul sofisticat al modelului HD 7/14-4 M.
Caracteristici si beneficii
Echipamente de înaltă calitateReducerea automată a presiunii pentru protejarea componentelor și prelungește durata lor de funcționare. Motor electric cu 4 poli, cu rulare lentă Chiulasă de alamă de înaltă calitate.
Funcționare flexibilăProiectat pentru funcționare verticală și orizontală. Stabilitate maximă în funcționare orizontală, deoarece roțile nu ating solul.
Mobilitate crescutăMânerul de împingere poate fi retras la apăsarea unui buton, crescând astfel compactitatea mașinii și reducând necesarul de spațiu. Depozitare fără efort în vehiculele de service. Opțiunile de stocare integrate reduc timpul de configurare.
Depozitare inteligentă pentru accesorii
- Suport pentru fixarea lancei de spumă a cupei.
- EASY!Lock TR20 permite duza electrică sau un dispozitiv de curățare a suprafeței să fie depozitate direct pe utilaj
- Compartiment practic pentru pentru menținerea duzei rotative.
Deservire ușoară
- Acces ușor la chiulasa la deschiderea bazei utilajului
- Acces rapid la cutia electrică prin simpla îndepărtare a capacului.
- Filtru fin de apă, mare, ușor accesibil, pentru protejarea pompei contra particulelor de praf din apă.
Soluții eficiente și care economisesc timp
- Pistol de înaltă presiune EASY!Force.
- EASY!Lock conectori cu eliberare rapidă: durabil si rezistent. Și de cinci ori mai rapid decât cei prin inșurubare.
Eficiență energetică crescută
- Pompă axială cu 3 pistoane, cu debit redus și pierderi de presiune considerabil.
- Creșterea cu 20 la sută a performanței de curățare și a eficienței energetice.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|230
|Frecvență (Hz)
|50
|Debit transportat (l/h)
|700
|Temperatura de admisie (°C)
|60
|Presiune de lucru (bar/MPa)
|140 / 14
|Presiunea maximă (bar/MPa)
|210 / 21
|Putere (kW)
|3,4
|Cablu de racordare (m)
|5
|Alimentare apa
|3/4″
|Culoarea
|antracit
|Greutatea cu accesorii (kg)
|37
|Greutate cu ambalaj (kg)
|40,4
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|400 x 455 x 700
Scope of supply
- Pistol de pulverizat: EASY!Force
- Lance de pulverizare: 840 mm
- Duză de putere
Echipament
- Lungime furtun de înaltă presiune: 10 m
- Tip furtun de înaltă presiune: Calitate premium
- Presiune de decuplare
Video
Domenii de intrebuintare
- Ideal pentru antreprenori în construcții, comercianți, furnizori de servicii de construcții și autorități locale