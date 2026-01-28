Компактный и мобильный, аппарат высокого давления без нагрева HD 8 / 18-4M с 4-полюсным трехфазным электродвигателем впечатляет разнообразием дополнительных аксессуаров, удобен в обслуживании и гибок в применении. Низкооборотный трёхфазный четырёхполюсный двигатель, трёхпоршневой осевой насос с предохранительным клапаном и латунной головкой цилиндров позволяют на 20% повысить продуктивность очистки и эффективность использования энергии. Для защиты компонентов высокого давления в стандартную комплектацию входят функция автоматического сброса давления и большой фильтр тонкой очистки воды. Пистолет высокого давления EASY!Force использует силу отдачи струи высокого давления для уменьшения удерживающей силы до нуля, а быстроразъёмные соединения EASY!Lock дают возможность соединения/разъединения в пять раз быстрее, чем обычные резьбовые соединения, без снижения прочности и долговечности, а также гарантируют, что вы сможете работать без усталости и сэкономить время на соединения и разъединения.