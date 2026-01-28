Аппарат высокого давления HD 8/18-4 M

Превосходные рабочие характеристики (производительность 760 л/ч при рабочем давлении 180 бар) отличают HD 8/18-4M в повседневном коммерческом использовании.

Компактный и мобильный, аппарат высокого давления без нагрева HD 8 / 18-4M с 4-полюсным трехфазным электродвигателем впечатляет разнообразием дополнительных аксессуаров, удобен в обслуживании и гибок в применении. Низкооборотный трёхфазный четырёхполюсный двигатель, трёхпоршневой осевой насос с предохранительным клапаном и латунной головкой цилиндров позволяют на 20% повысить продуктивность очистки и эффективность использования энергии. Для защиты компонентов высокого давления в стандартную комплектацию входят функция автоматического сброса давления и большой фильтр тонкой очистки воды. Пистолет высокого давления EASY!Force использует силу отдачи струи высокого давления для уменьшения удерживающей силы до нуля, а быстроразъёмные соединения EASY!Lock дают возможность соединения/разъединения в пять раз быстрее, чем обычные резьбовые соединения, без снижения прочности и долговечности, а также гарантируют, что вы сможете работать без усталости и сэкономить время на соединения и разъединения.

Особенности и преимущества
Аппарат высокого давления HD 8/18-4 M: Высококачественное оборудование
Высококачественное оборудование
Автоматический сброс давления для защиты элементов аппарата в режиме ожидания Мощный, 4-полюсный, низкооборотный электродвигатель. Высококачественная латунная головка цилиндра.
Аппарат высокого давления HD 8/18-4 M: Высокая мобильность
Высокая мобильность
Толкаемая рукоятка может быть задвинута с помощью нажатия клавиши, что обеспечивает компактность устройства и сокращает место для хранения Аппарат легко помещается в сервисный автомобиль. Держатели для принадлежностей ускоряют подготовку к работе.
Аппарат высокого давления HD 8/18-4 M: Легко обслуживается
Легко обслуживается
Легкий доступ к головке блока цилиндров при открытии нижней части устройства. Быстрый доступ к электрической коробке благодаря простому снятию крышки. Большой фильтр тонкой очистки воды защищает насос от частиц грязи в воде, подаваемой на вход аппарата.
Эффективное и экономичное решение
  • Пистолет высокого давления EASY!Force для работы без усталости.
  • Надежность и скорость в одном решении: быстроразъемные соединения EASY!Lock - в пять раз быстрее классических соединений.
Повышение энергоэффективности (до 20%)
  • Новый 3-поршневой осевой насос с уменьшенными потерями потока и давления
  • 20-процентное увеличение производительности и энергоэффективности.
Гибкость в работе
  • Может эксплуатироваться как вертикально, так и горизонтально.
  • В горизонтальном положении колеса не соприкасаются с землей, что обеспечивает высокую устойчивость аппарата.
Удобное хранение аксессуаров
  • Держатель для закрепления пенной насадки.
  • Держатель EASY!Lock для закрепления мощного сопла или приспособления для очистки поверхностей на корпусе аппарата.
  • Практичный отсек для размещения роторного сопла.
Спецификации

Технические характеристики

Род тока (число фаз) (~) 3
Напряжение (В) 400
Частота (Гц) 50
Производительность (л/ч) 380 - 760
Температура воды на входе (°C) 60
Рабочее давление (бар/МПа) 30 - 180 / 3 - 18
Макс. давление (бар/МПа) 270 / 27
Потребляемая мощность (кВт) 4,6
Кабель питания (м) 5
Подвод воды 3/4″
Цвет антрацит
Вес (с аксессуарами) (кг) 39,3
Вес (с упаковкой) (кг) 42,729
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 400 x 455 x 700

Scope of supply

  • Пистолет: EASY!Force
  • Распылительная трубка: 840 мм
  • Мощное сопло
  • Регулятор Servo Control

Оснащение

  • Длина шланга высокого давления: 10 м
  • Тип шланга высокого давления: Высочайшее качество
  • Автоматическая система сброса давления
Аппарат высокого давления HD 8/18-4 M
Аппарат высокого давления HD 8/18-4 M
Аппарат высокого давления HD 8/18-4 M
Аппарат высокого давления HD 8/18-4 M
Аппарат высокого давления HD 8/18-4 M
Аппарат высокого давления HD 8/18-4 M

Видео

Области применения
  • Идеально подходит для использования для очистки автомобилей, в строительном и транспортном секторе, а также на промышленных предприятиях
Принадлежности
Чистящее средство
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова