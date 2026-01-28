Conceput pentru funcţionarea în poziție verticală şi orizontală, aparatul nostru compact, mobil şi puternic de curăţat cu înaltă presiune HD 8/18-4 M permite flexibilitate maximă în utilizare. Detalii utile, cum ar fi servo controlul, sistemul nostru de reglare a volumului de apă și a presiunii de lucru direct pe pistolul de pulverizare, împreună cu manevrabilitatea facilă și cerințele reduse de spațiu ale acestui aparat fiabil, garantează un confort maxim. Acționată de un motor trifazat cu 4 poli, cu turație redusă, cu un element de control cu comutator de presiune, pompa cu tehnologie nouă oferă o performanță de curățare și o eficiență energetică cu 20% mai mari. Funcția de eliberare automată a presiunii protejează componentele de înaltă presiune împotriva sarcinilor în regimul de așteptare. Pistolul de înaltă presiune EASY!Force, care utilizează forța de recul a jetului de înaltă presiune pentru a reduce forța de reținere la zero, și racordurile cu eliberare rapidă EASY!Lock, care permit cuplarea de cinci ori mai rapid decât în cazul racordurilor convenționale filetate, fără a compromite robustețea sau longevitatea, te asigură că poți lucra fără a obosi și că poți economisi timp în cazul fixării și demontării accesoriilor. Pentru depozitarea accesoriilor direct pe aparat, pentru siguranță în timpul transportului, există mai multe opțiuni disponibile.