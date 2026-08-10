Lance de pulberizare cu regulator de presiune 042

Lancea de pulverizare PowerControl cu duza 042 permite o eficiență adecvată de curățare pentru fiecare sarcină de curățare. Reglarea infinit variabilă și precisă a presiunii exact în raza de acțiune.

Atât cât este necesar, cât mai puțin posibil: prin reglarea infinit variabilă a presiunii lăncii noastre de pulverizare PowerControl 042, acum puteți adapta în mod optim performanța de curățare la sarcina respectivă de curățare, fără a întrerupe lucrul. Poziționate ergonomic la îndemână, reglajele sunt foarte ușor de realizat. Pentru o optimizare suplimentară, conturul patentat al duzei de putere Kärcher măreşte performanţa de curăţare cu aproximativ 40%. Un mod special de joasă presiune face posibilă aplicarea direcționată a agenților de curățare, iar unghiul de lucru poate fi reglat cu ușurință cu ajutorul sistemului inovator de reglare a nivelului de pulverizare.

Specificații tehnice

Date tehnice

Filet de racordare EASY!Lock
Culoarea antracit
Greutate cu ambalaj (kg) 1,1

Video

Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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