Lance de pulberizare cu regulator de presiune 042
Lancea de pulverizare PowerControl cu duza 042 permite o eficiență adecvată de curățare pentru fiecare sarcină de curățare. Reglarea infinit variabilă și precisă a presiunii exact în raza de acțiune.
Atât cât este necesar, cât mai puțin posibil: prin reglarea infinit variabilă a presiunii lăncii noastre de pulverizare PowerControl 042, acum puteți adapta în mod optim performanța de curățare la sarcina respectivă de curățare, fără a întrerupe lucrul. Poziționate ergonomic la îndemână, reglajele sunt foarte ușor de realizat. Pentru o optimizare suplimentară, conturul patentat al duzei de putere Kärcher măreşte performanţa de curăţare cu aproximativ 40%. Un mod special de joasă presiune face posibilă aplicarea direcționată a agenților de curățare, iar unghiul de lucru poate fi reglat cu ușurință cu ajutorul sistemului inovator de reglare a nivelului de pulverizare.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Filet de racordare
|EASY!Lock
|Culoarea
|antracit
|Greutate cu ambalaj (kg)
|1,1
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