Для плавного регулирования давления струи (от низкого для нанесения чистящего средства до высокого) простым вращением трубки. Идеально подходит для чистки небольших территорий вокруг дома и в саду. Применяется со всеми бытовыми аппаратами высокого давления Kärcher серии К2.

Особенности и преимущества
Плавная регулировка
  • Давление регулируется в зависимости от задач очистки
Низкое давление для нанесения моющего средства
  • Плавная регулировка давления - от низкого (для подачи моющего средства) до высокого
Экономия времени
  • Исключается необходимость в замене струйных трубок.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 0,148
Вес (с упаковкой) (кг) 0,202
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 445 x 42 x 42
Совместимая техника
Области применения
  • Мойка автомобилей
  • Для очистки мотоциклов и скутеров
  • Фасады
  • Каменные садовые ограды и каменные стены
  • Очистка дорожек
  • Изгороди
  • Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
