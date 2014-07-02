teava VP 120 Vario Power Jet

Teava de pulverizare Vario-Power: teava de pulverizare cu control al presiunii infinit variabil de la jet de detergent cu presiune scazuta la jet cu presiune ridicata.

Teava de pulverizare Vario-Power: teava de pulverizare cu control al presiunii infinit variabil de la jet de detergent cu presiune scazuta la jet cu presiune ridicata. Ideala pentru curatarea suprafetelor mici din jurul casei si gradinii. Adecvat pentru pereti, alei, garduri sau masini. Adecvat pentru toate seriile K2 Karcher de curatitoare electrocasnice cu presiune.

Caracteristici si beneficii
Ajustare continua
  • Adaptarea presiunii la sarcina de curatare in cauza
Jet de detergent - de joasa presiune
  • Reglarea presiunii ajustabila in mod continuu - de la jetul de detergent cu presiune redusa la jetul cu presiune ridicata
Economisește timp
  • Nu este necesară schimbarea tijei de pulverizare

Specificații tehnice

Date tehnice

Culoarea Negru
Greutate (kg) 0,1
Greutate cu ambalaj (kg) 0,2
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 445 x 42 x 42
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
  • Autovehicule
  • Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.
  • Fațadă
  • Grădină și ziduri de piatră
  • Poteci
  • Garduri
  • Zone din jurul casei și grădinii
