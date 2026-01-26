Дренажный насос для грязной воды SP 16.000 Dirt
Решение для быстрой откачки или перекачки грязной воды с производительностью до 16000 л/ч: надежный насос для грязной воды SP 16.000 Dirt с регулируемым по высоте поплавковым выключателем.
Решение для случаев, требующих откачивать очень большие объемы воды: насос для грязной воды SP 16.000 Dirt, максимальная производительность которого составляет 16000 л/ч, способен надежно откачивать воду с частицами грязи размером до 20 мм из садового пруда, затопленного подвала и т. д. Для защиты от засорения насоса более крупным мусором может быть установлен входной фильтр, предлагаемый в качестве опции. Долгий срок службы обеспечивается контактным уплотнительным кольцом, широко применяемым в насосах профессионального назначения. Для автоматического включения и выключения погружной насос оснащен поплавковым выключателем, установленным на шине с возможностью перемещения в вертикальном направлении и позволяющим откачивать воду до низкого уровня. Минимальный остаточный уровень воды при работе насоса в режиме ручного управления составляет лишь 25 мм. Соединительный штуцер системы Quick Connect обеспечивает быстрое и легкое присоединение шлангов диаметром 1", 1 1/4" и 1 1/2".
Особенности и преимущества
Керамическое торцевое уплотнениеДля долгого срока службы
Регулируемый по высоте поплавковый выключательУвеличивает гибкость при настройке включения и выключения точки забора воды и предотвращает сухой ход.
Система быстрого подключения Quick ConnectШтуцер для быстрого и легкого присоединения шлангов диаметром 1", 1 1/4'' и 1 1/2" или разъема G1.
Предназначен для грязной воды
- Надежное перекачивание воды с частичками грязи размером до 20 мм.
Возможность фиксации поплавкового выключателя
- Для переключения на непрерывный режим работы.
Удобная ручка для переноски
- Удобно держать, а также может быть использован в качестве троса.
Прочный и легко прикрепляемый фильтр предварительной очистки в качестве аксессуара
- Защищает насос от чрезмерно сильного загрязнения и, таким образом, предотвращает засорение крыльчатки насоса.
Спецификации
Технические характеристики
|Номинальная потребляемая мощность (Вт)
|550
|Макс. производительность (л/ч)
|< 16000
|Температура подачи (°C)
|макс. 35
|Высота подачи (м)
|8
|Давление (бар)
|макс. 0,8
|Pазмер твердых частиц (мм)
|макс. 20
|Глубина погружения (м)
|макс. 7
|Минимум остаточная вода, ручная (мм)
|25
|Остаточная высота воды (мм)
|25
|Соединительная резьба
|G1 1/2
|Соединительная резьба
|Внутренняя резьба G1/2
|Длина кабеля (м)
|10
|Напряжение (В)
|230 - 240
|Частота (Гц)
|50
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|4,852
|Вес (с упаковкой) (кг)
|5,674
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|229 x 238 x 303
Scope of supply
- Соединительный элемент для шланга: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
Оснащение
- Удобная ручка для переноски
- Quick Connect для быстрого и удобного подключения шланга
- Переключение между ручной / автоматической операциями: Фиксация поплавкового выключателя
- Регулируемый по высоте поплавковый выключатель
- В автоматическом режиме (авто) насос автоматически переключается в зависимости от уровня воды
- При ручном управлении насос работает непрерывно до тех пор, пока не будет достигнуто минимальное количество остаточной воды
- Керамическое торцевое уплотнение
Видео
Области применения
- Для выкачивания воды с садовых прудов
- Для использования в затопленных местах