Дренажный насос для грязной воды SP 16.000 Dirt

Решение для быстрой откачки или перекачки грязной воды с производительностью до 16000 л/ч: надежный насос для грязной воды SP 16.000 Dirt с регулируемым по высоте поплавковым выключателем.

Решение для случаев, требующих откачивать очень большие объемы воды: насос для грязной воды SP 16.000 Dirt, максимальная производительность которого составляет 16000 л/ч, способен надежно откачивать воду с частицами грязи размером до 20 мм из садового пруда, затопленного подвала и т. д. Для защиты от засорения насоса более крупным мусором может быть установлен входной фильтр, предлагаемый в качестве опции. Долгий срок службы обеспечивается контактным уплотнительным кольцом, широко применяемым в насосах профессионального назначения. Для автоматического включения и выключения погружной насос оснащен поплавковым выключателем, установленным на шине с возможностью перемещения в вертикальном направлении и позволяющим откачивать воду до низкого уровня. Минимальный остаточный уровень воды при работе насоса в режиме ручного управления составляет лишь 25 мм. Соединительный штуцер системы Quick Connect обеспечивает быстрое и легкое присоединение шлангов диаметром 1", 1 1/4" и 1 1/2".

Особенности и преимущества
Дренажный насос для грязной воды SP 16.000 Dirt: Керамическое торцевое уплотнение
Керамическое торцевое уплотнение
Для долгого срока службы
Дренажный насос для грязной воды SP 16.000 Dirt: Регулируемый по высоте поплавковый выключатель
Регулируемый по высоте поплавковый выключатель
Увеличивает гибкость при настройке включения и выключения точки забора воды и предотвращает сухой ход.
Дренажный насос для грязной воды SP 16.000 Dirt: Система быстрого подключения Quick Connect
Система быстрого подключения Quick Connect
Штуцер для быстрого и легкого присоединения шлангов диаметром 1", 1 1/4'' и 1 1/2" или разъема G1.
Предназначен для грязной воды
  • Надежное перекачивание воды с частичками грязи размером до 20 мм.
Возможность фиксации поплавкового выключателя
  • Для переключения на непрерывный режим работы.
Удобная ручка для переноски
  • Удобно держать, а также может быть использован в качестве троса.
Прочный и легко прикрепляемый фильтр предварительной очистки в качестве аксессуара
  • Защищает насос от чрезмерно сильного загрязнения и, таким образом, предотвращает засорение крыльчатки насоса.
Спецификации

Технические характеристики

Номинальная потребляемая мощность (Вт) 550
Макс. производительность (л/ч) < 16000
Температура подачи (°C) макс. 35
Высота подачи (м) 8
Давление (бар) макс. 0,8
Pазмер твердых частиц (мм) макс. 20
Глубина погружения (м) макс. 7
Минимум остаточная вода, ручная (мм) 25
Остаточная высота воды (мм) 25
Соединительная резьба G1 1/2
Соединительная резьба Внутренняя резьба G1/2
Длина кабеля (м) 10
Напряжение (В) 230 - 240
Частота (Гц) 50
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 4,852
Вес (с упаковкой) (кг) 5,674
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 229 x 238 x 303

Scope of supply

  • Соединительный элемент для шланга: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”

Оснащение

  • Удобная ручка для переноски
  • Quick Connect для быстрого и удобного подключения шланга
  • Переключение между ручной / автоматической операциями: Фиксация поплавкового выключателя
  • Регулируемый по высоте поплавковый выключатель
  • В автоматическом режиме (авто) насос автоматически переключается в зависимости от уровня воды
  • При ручном управлении насос работает непрерывно до тех пор, пока не будет достигнуто минимальное количество остаточной воды
  • Керамическое торцевое уплотнение
Видео

Области применения
  • Для выкачивания воды с садовых прудов
  • Для использования в затопленных местах
Принадлежности
