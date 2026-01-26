Volumele mari de apă sunt specialitatea lor: Pompa pentru apă murdară SP 16,000 Dirt cu un debit maxim de 16.000 l/h transportă în mod fiabil apă murdară cu particule de murdărie de până la 20 mm, de exemplu, din iazuri de grădină sau subsoluri inundate. În cazul murdăriei mari, un prefiltru opțional protejează împotriva blocajelor. Pentru o durată de viață mai lungă, este prevăzută etanșarea cu inel glisant cunoscut în gama Professional. Pompa submersibilă are un întrerupător cu flotor pentru activarea și dezactivarea automată. Flotorul este, de asemenea, fixat pe o șină și poate fi reglat pe verticală pentru pomparea la un nivel scăzut. În modul manual poate pompa chiar și până la un nivel al apei reziduale de 25 mm. Iar filetul Quick Connect permite conectarea rapidă și simplă a furtunurilor de 1", 1 1/4" și 1 1/2".