Дренажный насос для грязной воды с откачкой до дна SP 16.000 Dual
Откачивает до 16000 л чистой или загрязненной воды в час: решение «2 в 1» – надежный погружной насос SP 16.000 с перемещаемым по высоте поплавковым выключателем, позволяющий как откачивать грязную воду, так и выполнять функцию откачки до дна (с остаточным уровнем 1 мм).
Благодаря двум выполняемым функциям надежный погружной насос SP 16.000 Dual позволяет откачивать как чистую, так и загрязненную (содержащую частицы размером до 20 мм) воду. При этом путем простого перемещения фильтра он мгновенно переводится в режим откачки чистой воды до дна (до остаточного уровня 1 мм). Благодаря высокой производительности (макс. 16000 л/ч) насос SP 16.000 Dual прекрасно подходит для откачки воды из затопленного подвала, садового пруда или бассейна. Оснащение насоса контактным уплотнительным кольцом, широко применяемым в профессиональной технике, гарантирует долгий срок службы. Автоматическое включение и выключение насоса обеспечивается поплавковым выключателем, установленным на шине с возможностью перемещения в вертикальном направлении и позволяющим откачивать воду до низкого остаточного уровня. Соединительный штуцер системы Quick Connect позволяет быстро и легко присоединять к насосу шланги диаметром 1", 1 1/4" и 1 1/2".
Особенности и преимущества
Керамическое торцевое уплотнениеДля долгого срока службы
Pешение «2 в 1»Для грязной воды и откачки со дна до уровня 1 мм. Переключение режимов производится очень легко.
Регулируемый по высоте поплавковый выключательУвеличивает гибкость при настройке включения и выключения точки забора воды и предотвращает сухой ход.
Система быстрого подключения Quick Connect
- Штуцер для быстрого и легкого присоединения шлангов диаметром 1", 1 1/4'' и 1 1/2" или разъема G1.
Предназначен для грязной воды
- Надежное перекачивание воды с частичками грязи размером до 20 мм.
Возможность фиксации поплавкового выключателя
- Для переключения на непрерывный режим работы.
Удобная ручка для переноски
- Удобно держать, а также может быть использован в качестве троса.
Спецификации
Технические характеристики
|Номинальная потребляемая мощность (Вт)
|550
|Макс. производительность (л/ч)
|< 16000
|Температура подачи (°C)
|макс. 35
|Высота подачи (м)
|9
|Давление (бар)
|макс. 0,9
|Pазмер твердых частиц (мм)
|макс. 20
|Глубина погружения (м)
|макс. 7
|Минимум остаточная вода, ручная (мм)
|1
|Остаточная высота воды (мм)
|1
|Соединительная резьба
|G1 1/2
|Соединительная резьба
|Внутренняя резьба G1/2
|Длина кабеля (м)
|10
|Напряжение (В)
|230 / 240
|Частота (Гц)
|50
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|5,03
|Вес (с упаковкой) (кг)
|5,874
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|237 x 241 x 279
Scope of supply
- Соединительный элемент для шланга: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
Оснащение
- Удобная ручка для переноски
- Quick Connect для быстрого и удобного подключения шланга
- Переключение между ручной / автоматической операциями: Фиксация поплавкового выключателя
- Pешение «2 в 1»
- Регулируемый по высоте поплавковый выключатель
- Керамическое торцевое уплотнение
- В автоматическом режиме (авто) насос автоматически переключается в зависимости от уровня воды
- При ручном управлении насос работает непрерывно до тех пор, пока не будет достигнуто минимальное количество остаточной воды
Видео
Области применения
- Для выкачивания воды с садовых прудов
- Для использования в затопленных местах
- Для устранения воды в доме и подвале (протекание стиральной машинки, наводнение и т.п.)
- Для перекачки воды из бассейнов