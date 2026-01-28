Pompa submersibila pentru apa murdara cu aspirare joasa SP 16.000 Dual
Pompează până la 16.000 l/h de apă curată și murdară: Pompa submersibilă robustă SP 16.000 Dual cu funcție 2 în 1 pentru apă murdară, cu preluare plană de 1 mm și întrerupător cu flotor reglabil pe înălțime.
Datorită funcției 2 în 1, pompa submersibilă robustă SP 16.000 Dual poate fi utilizată atât pentru apă curată, cât și pentru apă murdară și pompează în mod fiabil apa murdară care conține particule de murdărie cu un diametru de până la 20 mm. În plus, colectorul cu filtru variabil poate fi schimbat foarte rapid de la setarea pentru apă murdară la cea pentru preluare plană pentru obținerea unor suprafete uscate de până la 1 mm. Cu o capacitate maximă de 16.000 l/h, modelul SP 16.000 Dual este perfect pentru pomparea apei din subsoluri inundate, iazuri de grădină și piscine. Etanșarea cu inel de glisare - o soluție încercată și testată din gama noastră Professional - asigură o durată de viață deosebit de lungă a pompei. Aceasta poate fi pornită și oprită automat prin intermediul unui întrerupător cu flotor. Flotorul este, de asemenea, fixat pe o șină și poate fi reglat pe verticală pentru pomparea la un nivel scăzut. Furtunurile de 1", 1 1/4" și 1 1/2" pot fi conectate rapid și simplu prin intermediul conexiunilor Quick Connect.
Caracteristici si beneficii
Garnitura ceramica de protecțiePentru o durată de viață extra îndelungată
Funcție 2 în 1Pentru apă murdară și aspirație de până la 1 mm. Selectați modul dorit printr-o simplă reglare a coșului de filtrare.
Comutator flotor ajustabil pe verticalăCrește flexibilitatea prin setarea nivelurilor de pornire și oprire și previne funcționarea în gol
Conectare rapidă
- Racord filetat pentru conectarea rapidă și simplă a furtunurilor de 1", 1 1/4" și 1 1/2" sau a unei conexiuni G1.
Concepută pentru apa murdară
- Pompare eficientă a apei cu impurități de până la 20 mm
Posibilitate de fixare a comutatorului flotor
- Pentru schimbarea la modul de funcționare continuă
Mâner de trasport confortabil
- Comod de ținut poate fi utilizat ca maner pentru funie
Specificații tehnice
Date tehnice
|puterea nominală de intrare (W)
|550
|Debit maxim transportat (l/h)
|< 16000
|Temperatură (°C)
|max. 35
|Înălțimea de pompare (m)
|9
|Presiune (bar)
|max. 0,9
|Granulație (mm)
|max. 20
|Adâncime de scufundare (m)
|max. 7
|Min. apă reziduală, manuală (mm)
|1
|Înălțimea apei reziduale (mm)
|1
|Filet de racordare
|G1 1/2
|Conector cu filet pe partea de presiune
|filet interior G1/2
|Cablu de racordare (m)
|10
|Tensiune (V)
|230 / 240
|Frecvență (Hz)
|50
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|5,9
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|237 x 241 x 279
Scope of supply
- Piesa de racord cu furtun: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
Echipament
- Mâner de trasport confortabil
- Quick Connect pentru conectarea rapidă și ușoară a furtunului
- Comutare între operarea manuală /automată: Posibilitatea fixării flotorului
- Funcție 2 în 1
- Întrerupător cu flotor, reglabil pe înălțime pentru o mai mare flexibilitate
- Garnitura ceramica de protecție
- În funcționare automată (auto), pompa se comută automat cu nivelul apei
- În funcționare manuală, pompa funcționează continuu până când este atinsă cantitatea minimă de apă reziduală
Video
Domenii de intrebuintare
- Pentru drenarea apelor din bălțile de gradină
- Pentru utilizarea în zone inundate
- Pentru inundații în casă și pivniță (scurgeri ale mașinii de spălat/ infiltrări ale apei subterane)
- Pentru pomparea apei din bazine