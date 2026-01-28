Datorită funcției 2 în 1, pompa submersibilă robustă SP 16.000 Dual poate fi utilizată atât pentru apă curată, cât și pentru apă murdară și pompează în mod fiabil apa murdară care conține particule de murdărie cu un diametru de până la 20 mm. În plus, colectorul cu filtru variabil poate fi schimbat foarte rapid de la setarea pentru apă murdară la cea pentru preluare plană pentru obținerea unor suprafete uscate de până la 1 mm. Cu o capacitate maximă de 16.000 l/h, modelul SP 16.000 Dual este perfect pentru pomparea apei din subsoluri inundate, iazuri de grădină și piscine. Etanșarea cu inel de glisare - o soluție încercată și testată din gama noastră Professional - asigură o durată de viață deosebit de lungă a pompei. Aceasta poate fi pornită și oprită automat prin intermediul unui întrerupător cu flotor. Flotorul este, de asemenea, fixat pe o șină și poate fi reglat pe verticală pentru pomparea la un nivel scăzut. Furtunurile de 1", 1 1/4" și 1 1/2" pot fi conectate rapid și simplu prin intermediul conexiunilor Quick Connect.