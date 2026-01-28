Дренажный насос для грязной воды SP 16.000 Flood Box
Решение от Kärcher для оперативной откачки воды в аварийных ситуациях (при затоплении, наводнении и т. п.): комплект SP 16.000 Flood Box, состоящий из насоса для грязной воды, плоского тканого шланга и решетчатого ящика для их хранения, который может также выполнять функцию входного фильтра.
Для оперативной откачки больших объемов воды из затопленного погреба или подвала Kärcher предлагает оптимальный комплект SP 16.000 Flood Box, включающий насос с необходимыми принадлежностями, уложенный в специальный ящик. Мощный погружной насос для грязной воды SP 16.000 Dirt способен откачивать до 16000 литров воды в час. При этом размеры содержащихся в воде частиц грязи могут достигать 20 мм. В случае сильного загрязнения воды ящик, стенки которого представляют собой крупноячеистые решетки, может использоваться в качестве дополнительного фильтра, надежно защищающего крыльчатку насоса от засорения. Соединительный штуцер системы Quick Connect обеспечивает быстрое и легкое присоединение входящего в комплект тканого шланга диаметром 1 1/4". Хомут для прикрепления шланга снабжен барашковым винтом, что позволяет устанавливать его без применения инструментов. Шланг длиной 10 м прекрасно подходит для перекачки больших объемов воды и благодаря плоскому поперечному сечению легко сворачивается для укладки в ящик.
Особенности и преимущества
Готовые к использованию комплект для погружного насоса
Керамическое торцевое уплотнение
Удобная пластиковая коробка с сеткой
Регулируемый по высоте поплавковый выключатель
Система быстрого подключения Quick Connect
Предназначен для грязной воды
Дренажный шланг 1 1/4"
Включает хомут из нержавейки
Возможность фиксации поплавкового выключателя
Удобная ручка для переноски
Спецификации
Технические характеристики
|Номинальная потребляемая мощность (Вт)
|550
|Макс. производительность (л/ч)
|< 16000
|Температура подачи (°C)
|макс. 35
|Высота подачи (м)
|8
|Давление (бар)
|макс. 0,8
|Pазмер твердых частиц (мм)
|макс. 20
|Глубина погружения (м)
|макс. 7
|Минимум остаточная вода, ручная (мм)
|25
|Остаточная высота воды (мм)
|25
|Соединительная резьба
|G1 1/2
|Соединительная резьба
|Внутренняя резьба G1/2
|Длина кабеля (м)
|10
|Напряжение (В)
|230 - 240
|Частота (Гц)
|50
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|4,852
|Вес (с упаковкой) (кг)
|8,277
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|229 x 238 x 303
Scope of supply
- Соединительный элемент для шланга: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
- Включает в себя 10 м веревочного троса (1,25")
- Включает в себя хомут из нержавейки
Оснащение
- Удобная ручка для переноски
- Quick Connect для быстрого и удобного подключения шланга
- Переключение между ручной / автоматической операциями: Фиксация поплавкового выключателя
- Регулируемый по высоте поплавковый выключатель
- В автоматическом режиме (авто) насос автоматически переключается в зависимости от уровня воды
- При ручном управлении насос работает непрерывно до тех пор, пока не будет достигнуто минимальное количество остаточной воды
- Керамическое торцевое уплотнение
Области применения
- Для использования в затопленных местах
- Для выкачивания воды с садовых прудов