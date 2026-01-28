Pompa submersibila pentru apa murdara SP 16.000 Flood Box
Modelul Kärcher SP 16.000 Flood Box pentru situații de urgență, cum ar fi inundații: Cu pompa de apă murdară, furtun din țesătură și cutie de transport cu sita care poate fi folosită ca prefiltru.
Atunci când este necesară o intervenție rapidă în caz de inundații în casă și subsol, modelul Kärcher SP 16.000 Flood Box este soluția perfectă pentru volume mari de apă. Cutia conține toate elementele necesare pentru o intervenție rapidă. Datorită pompei puternice de apă murdară SP 16.000 Dirt pot fi pompate până la 16.000 l/h. Pompele pot transporta particule de murdărie de până la 20 mm. În cazul unei contaminări mai mari, așa cum este cazul inundațiilor, cutia poate fi utilizată ca prefiltru suplimentar ca o sita - protejând astfel rotorul pompei împotriva blocajelor. Filetul de conectare Quick Connect permite conectarea rapidă și simplă a furtunului textil de 1 1/4" din set. Deoarece colierul pentru furtun are piulita fluture, conexiunea se face fără unelte. Furtunul lung de 10 metri este perfect pentru transportul la distanță a unor volume mari de apă. Acesta poate fi rulat plat și depozitat în cutie pentru a economisi spațiu.
Caracteristici si beneficii
Set pompa submersibila gata de utilizareCutia contine totul pentru operarea rapida si solicitanta in aplicatii cu apa murdara
Garnitura ceramica de protecțiePentru o durată de viață extra îndelungată
Cutie practica de plastic cu ochiuriPump box functioneaza ca o carcasa de transport cat si ca un prefiltru suplimentar cand apa este foarte murdara
Comutator flotor ajustabil pe verticală
- Crește flexibilitatea prin setarea nivelurilor de pornire și oprire și previne funcționarea în gol
Conectare rapidă
- Racord filetat pentru conectarea rapidă și simplă a furtunurilor de 1", 1 1/4" și 1 1/2" sau a unei conexiuni G1.
Concepută pentru apa murdară
- Pompare eficientă a apei cu impurități de până la 20 mm
Furtun de drenaj de 1 1/4"
- Diametru marit pentru debit crecut
Include clema pentru furtun cu surub cu fluture
- Permite conectarea fara unelte
Posibilitate de fixare a comutatorului flotor
- Pentru schimbarea la modul de funcționare continuă
Mâner de trasport confortabil
- Comod de ținut poate fi utilizat ca maner pentru funie
Specificații tehnice
Date tehnice
|puterea nominală de intrare (W)
|550
|Debit maxim transportat (l/h)
|< 16000
|Temperatură (°C)
|max. 35
|Înălțimea de pompare (m)
|8
|Presiune (bar)
|max. 0,8
|Granulație (mm)
|max. 20
|Adâncime de scufundare (m)
|max. 7
|Min. apă reziduală, manuală (mm)
|25
|Înălțimea apei reziduale (mm)
|25
|Filet de racordare
|G1 1/2
|Conector cu filet pe partea de presiune
|filet interior G1/2
|Cablu de racordare (m)
|10
|Tensiune (V)
|230 - 240
|Frecvență (Hz)
|50
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|4,9
|Greutate cu ambalaj (kg)
|8,3
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|229 x 238 x 303
Scope of supply
- Piesa de racord cu furtun: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
- Include un set de furtunuri din țesătură de 10 m (1 ¼")
- Include o clemă de furtun din oțel inoxidabil
Echipament
- Mâner de trasport confortabil
- Quick Connect pentru conectarea rapidă și ușoară a furtunului
- Comutare între operarea manuală /automată: Posibilitatea fixării flotorului
- Întrerupător cu flotor, reglabil pe înălțime pentru o mai mare flexibilitate
- În funcționare automată (auto), pompa se comută automat cu nivelul apei
- În funcționare manuală, pompa funcționează continuu până când este atinsă cantitatea minimă de apă reziduală
- Garnitura ceramica de protecție
Domenii de intrebuintare
- Pentru utilizarea în zone inundate
- Pentru drenarea apelor din bălțile de gradină