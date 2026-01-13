Дренажный насос для чистой воды SP 2 Flat
Дренажный насос SP 2 Flat - это компактный насос начального класса для выкачки чистой воды. Перекачивает до 6000 л/ч и собирает воду аж до уровня 1 мм, оставляя поверхность практически сухой.
Дренажный насос SP 2 Flat надежно соберет чистую воду (с частичками грязи не больше 5 мм) с поверхности вплоть до уровня 1мм. С производительсноь в 6000 л/ч он идеально подходит для осушки небольших прудов или погребов. Надежное уплотнительное кольцо продлевает срок службы насоса. Поплавковый выключатель выключает насос автоматически при падении уровня воды, что уберегает насос от сухого хода. Оснащен системой быстрого подключения шланга Quick Connect.
Особенности и преимущества
Керамическое торцевое уплотнениеДля долгого срока службы
Поплавковый выключательАвтоматическое включение / выключение насоса в зависимости от уровня воды предотвращает работу на сухом ходу
Система быстрого подключения Quick ConnectРезьба для быстрого и несложного подключения 1 1/4 "шланга к насосу
Складывающиеся ножки
- Переключение с нормального функционирования с большой мощностью на режим осушки до уровня воды 1 мм
Автоматическая вентиляция
- Насос начинает работать в режиме ручного при уровне воды 7 мм.
Возможность фиксации поплавкового выключателя
- Для переключения на непрерывный режим работы.
Удобная ручка для переноски
- Удобно держать, а также может быть использован в качестве троса.
Прочный и легко прикрепляемый фильтр предварительной очистки в качестве аксессуара
- Защищает насос от чрезмерно сильного загрязнения и, таким образом, предотвращает засорение крыльчатки насоса.
Спецификации
Технические характеристики
|Номинальная потребляемая мощность (Вт)
|250
|Макс. производительность (л/ч)
|< 6000
|Температура подачи (°C)
|макс. 35
|Высота подачи (м)
|5
|Давление (бар)
|макс. 0,5
|Мин. остаточный уровень воды (мм)
|1
|Pазмер твердых частиц (мм)
|макс. 5
|Глубина погружения (м)
|макс. 7
|Минимум остаточная вода, ручная (мм)
|1
|Остаточная высота воды (мм)
|1
|Соединительная резьба
|G1
|Соединительная резьба
|Внутренняя резьба G1
|Длина кабеля (м)
|10
|Напряжение (В)
|230 - 240
|Частота (Гц)
|50
|Цвет
|Желтый
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|227 x 240 x 262
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|3,81
|Вес (с упаковкой) (кг)
|4,572
Scope of supply
- Соединительный элемент для шланга: 1 1/4''
Оснащение
- Удобная ручка для переноски
- Quick Connect для быстрого и удобного подключения шланга
- Переключение между ручной / автоматической операциями: Фиксация поплавкового выключателя
- Переключения на режим осушки до 1 мм
- Поплавковый выключатель
- Керамическое торцевое уплотнение
Видео