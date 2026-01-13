Pompa submersibila cu aspirare joasa SP 2 Flat
Pana la 6000 l/h si aspira apa pana la 1 mm, lasand suprafata uscata ca dupa stergerea cu mopul: pompa submersibila SP 2 Flat este modelul entry-level compact pentru apa curata sau usor murdara.
Pompa submersibila SP 2 Flat ajuta eficient la pomparea apei curate sau usor murdare cu particule de murdarie de pana la 5 mm.Cu un debit de pana la 6000 l/h, este ideala pentru drenarea bazinelor mici sau beciurilor inundate datorate patrunderii apei subterane sau scurgerilor de la masina de spalat. O garnitura rezistenta de etansare face ca pompa sa aiba o durata de viata foarte lunga. O garantie extinsa de 5 ani este de asemenea disponibila. Un comutator cu flotor porneste sau opreste pompa in functie de nivelul apei, preintampinand functionarea uscata. Si datorita posibilitatii atasarii comutatorului flotor poate fi folosit si in cazul unui nivel redus al apei.Pompa SP 2 Flat include si picioare pliabile care pot fi restranse pentru marirea capacitatii. Cand picioarele sunt pliate pompa submersibila de apa curata porneste la un nivel al apei de 7 mm si functioneaza pana can ajunge la 1 mm, lasand suprafata ca in urma stergerii cu mopul. Si conectorul fir Quick Connect permite ca furtunurile de 1 1/4" sa fie rapid si usor conectate.
Caracteristici si beneficii
Garnitura ceramica de protecțiePentru o durată de viață extra îndelungată
Intrerupator flotorPornirea si inchiderea functionarii pompei in functie de nivelul apei, prevenind functionarea in gol
Conectare rapidăFir de conectare pentru racord rapid și ușor al furtunului de 1 1/4"
Picioare pliabile
- Comutarea de la mod de functionare normal de mare capacitate la absorbtia stratului de apa de pana la 1 mm
Aerizire automata
- Pompa porneste in modul manual de la un nivel de apa de la 7 mm
Posibilitate de fixare a comutatorului flotor
- Pentru schimbarea la modul de funcționare continuă
Mâner de trasport confortabil
- Comod de ținut poate fi utilizat ca maner pentru funie
Robust si usor pentru atasarea prefiltrului de inox ca accesoriu
- Protejeaza pompa impotriva murdaririi excesive, prevenind astfel blocarea rotorului pompei
Specificații tehnice
Date tehnice
|puterea nominală de intrare (W)
|250
|Debit maxim transportat (l/h)
|< 6000
|Temperatură (°C)
|max. 35
|Înălțimea de pompare (m)
|5
|Presiune (bar)
|max. 0,5
|Aspirare joasă (până la) (mm)
|1
|Granulație (mm)
|max. 5
|Adâncime de scufundare (m)
|max. 7
|Min. apă reziduală, manuală (mm)
|1
|Înălțimea apei reziduale (mm)
|1
|Filet de racordare
|G1
|Conector cu filet pe partea de presiune
|Fir intern G1
|Cablu de racordare (m)
|10
|Tensiune (V)
|230 - 240
|Frecvență (Hz)
|50
|Culoarea
|Galben
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|227 x 240 x 262
|Greutate fără accesorii (kg)
|3,8
|Greutate cu ambalaj (kg)
|4,6
Scope of supply
- Piesa de racord cu furtun: 1 1/4''
Echipament
- Mâner de trasport confortabil
- Quick Connect pentru conectarea rapidă și ușoară a furtunului
- Comutare între operarea manuală /automată: Posibilitatea fixării flotorului
- Comutare la absorbție joasă
- Intrerupator flotor
- Garnitura ceramica de protecție
