Допускающий индивидуальную регулировку датчик уровня, которым оснащен насос для грязной воды SP 22.000 Dirt Level Sensor, обеспечивает его немедленный запуск при контакте с водой. Когда уровень воды опускается ниже датчика, насос автоматически отключается с 15-секундной задержкой. Очень мощный погружной насос прекрасно подходит для решения задач дренажа – например, для откачки воды из садового пруда, затопленного погреба или строительного котлована. Его производительность достигает 22000 л/ч. При этом насос способен откачивать сильно загрязненную воду (с частицами грязи размером до 30 мм), а для защиты от его блокирования более крупным мусором предусмотрен интегрированный входной фильтр из нержавеющей стали. Переключатель режимов (автоматического или ручного) позволяет использовать насос и для непрерывной откачки. Он надежно откачивает воду до остаточного уровня 35 мм – как в ручном, так и в автоматическом режиме (при соответствующей установке датчика уровня). Штуцер системы Quick Connect позволяет быстро и легко присоединять к насосу шланги разных диаметров (1", 1 1/4" и 1 1/2"). Корпус из нержавеющей стали и надежное контактное уплотнительное кольцо гарантируют долгий срок службы насоса, гарантия на который может быть продлена до 5 лет.