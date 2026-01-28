Дренажный насос для грязной воды SP 22.000 Dirt Level Sensor
С датчиком уровня и интегрированным входным фильтром: погружной насос для грязной воды SP 22.000 Dirt Level Sensor обеспечивает очень высокую производительность откачки (до 22000 л/ч).
Допускающий индивидуальную регулировку датчик уровня, которым оснащен насос для грязной воды SP 22.000 Dirt Level Sensor, обеспечивает его немедленный запуск при контакте с водой. Когда уровень воды опускается ниже датчика, насос автоматически отключается с 15-секундной задержкой. Очень мощный погружной насос прекрасно подходит для решения задач дренажа – например, для откачки воды из садового пруда, затопленного погреба или строительного котлована. Его производительность достигает 22000 л/ч. При этом насос способен откачивать сильно загрязненную воду (с частицами грязи размером до 30 мм), а для защиты от его блокирования более крупным мусором предусмотрен интегрированный входной фильтр из нержавеющей стали. Переключатель режимов (автоматического или ручного) позволяет использовать насос и для непрерывной откачки. Он надежно откачивает воду до остаточного уровня 35 мм – как в ручном, так и в автоматическом режиме (при соответствующей установке датчика уровня). Штуцер системы Quick Connect позволяет быстро и легко присоединять к насосу шланги разных диаметров (1", 1 1/4" и 1 1/2"). Корпус из нержавеющей стали и надежное контактное уплотнительное кольцо гарантируют долгий срок службы насоса, гарантия на который может быть продлена до 5 лет.
Особенности и преимущества
Керамическое торцевое уплотнениеДля долгого срока службы
Сенсор уровня водыПереключение между ручной / автоматической операциями, Фиксация поплавкового выключателя
Система быстрого подключения Quick ConnectРезьба для быстрого и несложного подключения 1 ", 1 1/4" и 1 1/2 "шлангов.
Предназначен для грязной воды
- Надежная откачка воды с частицами грязи до 30 мм.
Переключатель автоматический/ручной режим
- Переключатель режимов (автоматического/ручного) на корпусе насоса.
Удобная ручка для переноски
- Удобно держать, а также может быть использован в качестве троса.
Интегрированный фильтр из нержавеющей стали
- Защищает насос от чрезмерно сильного загрязнения и, таким образом, предотвращает засорение крыльчатки насоса.
Спецификации
Технические характеристики
|Номинальная потребляемая мощность (Вт)
|750
|Макс. производительность (л/ч)
|< 22000
|Температура подачи (°C)
|макс. 35
|Высота подачи (м)
|8
|Давление (бар)
|макс. 0,8
|Pазмер твердых частиц (мм)
|макс. 30
|Глубина погружения (м)
|макс. 7
|Время работы (с)
|15
|Минимум остаточная вода, ручная (мм)
|35
|Остаточная высота воды (мм)
|35
|Соединительная резьба
|G1 1/2
|Соединительная резьба
|Внутренняя резьба G1/2
|Длина кабеля (м)
|10
|Напряжение (В)
|230 - 240
|Частота (Гц)
|50
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|6,668
|Вес (с упаковкой) (кг)
|7,709
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|238 x 293 x 354
Scope of supply
- Соединительный элемент для шланга: 1'', 1 1/4'', 1 1/2''
Оснащение
- Удобная ручка для переноски
- Quick Connect для быстрого и удобного подключения шланга
- Переключение между ручной / автоматической операциями: Выключатель на насосе
- Датчик уровня: постоянное определение уровня
- Интегрированный предварительный фильтр из нержавейки
- В автоматическом режиме (авто) насос автоматически переключается в зависимости от уровня воды
- При ручном управлении насос работает непрерывно до тех пор, пока не будет достигнуто минимальное количество остаточной воды
- Керамическое торцевое уплотнение
- Корпус из нержавеющей стали
Видео
Области применения
- Для выкачивания воды с садовых прудов
- Для использования в затопленных местах
- Осушение котлованов объемом до 100 м³