Pompa submersibila pentru apa murdara SP 22.000 Dirt Level Sensor
Cu senzor de nivel și prefiltru integrat: Pompa submersibilă pentru apă murdară SP 22.000 Dirt Level Sensor reușește să evacueze apa murdară cu un debit de până la 22.000 l/h pentru sarcini de drenaj dificile.
Un senzor de nivel reglabil individual pornește pompa de apă murdară SP 22,000 Dirt Level Sensor imediat după contactul cu apa. Dacă nivelul apei scade din nou sub nivelul senzorului de nivel, pompa se oprește automat după 15 secunde. Pompa submersibilă extrem de puternică este ideală pentru drenarea, de exemplu, a iazurilor mari din grădină, a subsolurilor inundate sau a gropilor de construcție, deoarece poate pompa în mod fiabil apa murdară (particule de murdărie de până la 30 mm) la o rată de până la 22.000 l/h. În cazul apei chiar și mai murdare, prefiltrul integrat din oțel inoxidabil cu sistem pull-down servește la protecția împotriva blocajelor. Pompa submersibilă poate fi, de asemenea, comutată la funcționare continuă prin intermediul comutatorului Automat/Manual. Aceasta poate pompa în mod fiabil apa până la un nivel rezidual de 35 de milimetri - atât în funcționare continuă, cât și în modul automat, atunci când senzorul de nivel este setat corespunzător. Cu ajutorul filetului de conectare Quick Connect, se pot conecta fără complicații furtunuri de 1", 1 1/4" și 1 1/2" inch. Datorită carcasei din oțel inoxidabil și a etanșării robuste cu inel glisant, pompa are o durată de viață deosebit de lungă. O garanție extinsă de cinci ani este disponibilă opțional.
Caracteristici si beneficii
Garnitura ceramica de protecțiePentru o durată de viață extra îndelungată
Sensor de nivelPentru reglarea permanenta a nivelurilor de pornire si oprire ale pompei
Conectare rapidăFir de conectare pentru racord rapid si usor al furtunurilor de 1", 1 1/4" si 1 1/2"
Concepută pentru apa murdară
- Evacuarea apei reziduale cu impuritati de pana la 30 mm
Comutator auto/manual
- Pentru comutarea între modul automat și manual.
Mâner de trasport confortabil
- Comod de ținut poate fi utilizat ca maner pentru funie
Prefiltru integrat rezistent de otel inoxidabil
- Protejeaza pompa impotriva murdaririi excesive, prevenind astfel blocarea rotorului pompei
Specificații tehnice
Date tehnice
|puterea nominală de intrare (W)
|750
|Debit maxim transportat (l/h)
|< 22000
|Temperatură (°C)
|max. 35
|Înălțimea de pompare (m)
|8
|Presiune (bar)
|max. 0,8
|Granulație (mm)
|max. 30
|Adâncime de scufundare (m)
|max. 7
|Durată de funcționare (s)
|15
|Min. apă reziduală, manuală (mm)
|35
|Înălțimea apei reziduale (mm)
|35
|Filet de racordare
|G1 1/2
|Conector cu filet pe partea de presiune
|filet interior G1/2
|Cablu de racordare (m)
|10
|Tensiune (V)
|230 - 240
|Frecvență (Hz)
|50
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|6,7
|Greutate cu ambalaj (kg)
|7,7
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|238 x 293 x 354
Scope of supply
- Piesa de racord cu furtun: 1'', 1 1/4'', 1 1/2''
Echipament
- Mâner de trasport confortabil
- Quick Connect pentru conectarea rapidă și ușoară a furtunului
- Comutare între operarea manuală /automată: Pornirea pompei
- Senzor de nivel: Nivel de comutare continuă
- Prefiltru integrat din oțel inoxidabil
- În funcționare automată (auto), pompa se comută automat cu nivelul apei
- În funcționare manuală, pompa funcționează continuu până când este atinsă cantitatea minimă de apă reziduală
- Garnitura ceramica de protecție
- Carcasă din oțel inoxidabil
Video
Domenii de intrebuintare
- Pentru drenarea apelor din bălțile de gradină
- Pentru utilizarea în zone inundate
- Pentru drenarea excavarilor din constructii de pana la max 100 mp