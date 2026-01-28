Un senzor de nivel reglabil individual pornește pompa de apă murdară SP 22,000 Dirt Level Sensor imediat după contactul cu apa. Dacă nivelul apei scade din nou sub nivelul senzorului de nivel, pompa se oprește automat după 15 secunde. Pompa submersibilă extrem de puternică este ideală pentru drenarea, de exemplu, a iazurilor mari din grădină, a subsolurilor inundate sau a gropilor de construcție, deoarece poate pompa în mod fiabil apa murdară (particule de murdărie de până la 30 mm) la o rată de până la 22.000 l/h. În cazul apei chiar și mai murdare, prefiltrul integrat din oțel inoxidabil cu sistem pull-down servește la protecția împotriva blocajelor. Pompa submersibilă poate fi, de asemenea, comutată la funcționare continuă prin intermediul comutatorului Automat/Manual. Aceasta poate pompa în mod fiabil apa până la un nivel rezidual de 35 de milimetri - atât în funcționare continuă, cât și în modul automat, atunci când senzorul de nivel este setat corespunzător. Cu ajutorul filetului de conectare Quick Connect, se pot conecta fără complicații furtunuri de 1", 1 1/4" și 1 1/2" inch. Datorită carcasei din oțel inoxidabil și a etanșării robuste cu inel glisant, pompa are o durată de viață deosebit de lungă. O garanție extinsă de cinci ani este disponibilă opțional.